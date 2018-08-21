Диета при гормональном дисбалансе

Практически любой гормональный дисбаланс приводит к увеличению массы тела, а его редукция крайне редка. Поэтому особая диета для гормональных расстройств играет большую роль, и такие пациенты обязательно должны следовать метаболическому методу питания. Он направлен на синтез гормонов, которые помогают регулировать сжигание жировых отложений — это норэпинефрин, адреналин и тестостерон.Суть диеты при гормональном дисбалансеМетаболический метод питания будет блокировать гормоны, такие как эстроген и инсулин. Это должно быть сделано для предотвращения накопления жира.Существует несколько последовательных этапов гормонального питания:сжигание активного жира;поддержание устойчивого уровня сжигания жира до тех пор, пока он не упадёт до необходимого уровня;поддержка веса.Список продуктов для диетыВажно руководствоваться подготовкой диеты для тех продуктов, которые будут способствовать сжиганию жира. В предлагаемом списке будет создано меню.Продукты, которые способствуют производству тестостерона и других гормонов сжигания жира:индейка и мясо из домашней птицы;мясо кролика;обезжиренная рыба;морепродукты;яйца;овощи;грибы;цитрусовые.Продукты, которые вносят небольшой вклад в потерю веса — это овощные соки, но должны быть свежевыжаты.Продукты, которые следует время от времени включать в меню а. К ним относятся:телятина;говядина;молочные продукты, содержание жира которых достигает 4%.Кроме того, существуют определённые правила, которым должен следовать пациент с чрезмерной массой тела, на диете при гормональной дисфункции:интервал между приёмами пищи не должен превышать 3 часов.вода в количестве 2 литров обязательно должна быть выпита в течение дня;300 г — это максимальный объём пищи, которую можно потреблять за раз.Завтрак следует потреблять не позднее 10 часов, а затем согласно графику с интервалом не более 3 часов. Вы можете изменить расписание, если ложитесь спать рано, потому что ужин должен быть не позднее, чем за три часа до сна.Минимальная физическая нагрузка должна стать обязательным дополнением к рациону. Что пить до и после тренировки, нужно знать обязательно. Однако на стадии регенерации нет необходимости выполнять слишком сложные упражнения, которые только ослабляют тело.Когда вес пациента начинает резко падать, необходимо внимательно следить за его состоянием. Если темнеет в глазах или есть внезапная слабость, нужно лечь, выпив стакан чая. Две недели — это максимально возможный период, в который должен пройти первый этап.