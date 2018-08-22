Простой дешевый овощ признан спасением от рака

Ученые из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне пришли к заключению о том, что вещества, содержащиеся в обычной капусте, защищают человека от появления у него рака прямой или толстой кишки.Авторы работы заявили, что изменить генетические факторы, в связи с которыми развивается рак, люди не в силах. Однако рацион питания, содержащий определенные продукты может влиять на работу клеток пищеварительной системы, а также на видовой состав ее микрофлоры, - и тем самым купировать процессы, ведущие к онкологическому заболеванию.По словам одного из исследователей проекта, Гитты Стокингер, за последние годы наукой были открыты разновидности микробов, напрямую связанных с развитием рака в живом организме. Авторы данного проекта экспериментировали с мышами и обнаружили, что у животных, болеющих раком прямой кишки, развитие опухолей останавливалось под действием вещества I3C, которое присутствует в высокой концентрации в обычной капусте, а также в двух других ее видах, брокколи и кольраби.Оказалось, что данное соединение снижает уровень воспалений и способствует значительному оздоровлению микрофлоры кишечника. Здоровых грызунов оно эффективно защищало от появления опухоли в прямой кишке.«Молекулы вещества I3C воздействуют на рецепторы на поверхности клеток кишечника и меняют их поведение при появлении повреждений на стенках кишки. Эти изменения затрагивают две группы клеток – различных иммунных телец и стволовых клеток, участвующих в починке микротрещин и разрывов», - сообщили ученые в публикации Immunity.Недостаток I3C, напротив, провоцировал бесконтрольное делению стволовых клеток, создавая тем самым условия для развития рака. Грызуны, в организме которых наблюдался дефицит этого вещества, быстро становились жертвами рака.Исследователи пояснили, что пока неизвестно, как именно I3C может влиять на человеческий организм, но планируют продолжить работу в этом направлении.