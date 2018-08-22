Назван продукт, который помогает худеть в три раза быстрее

Зеленый растворимый кофе может помочь ускорить процесс потери лишнего веса в три раза. Причём эффективность напитка подтверждают ученые.Возможно, по вкусу и действию этот утренний кофе будет немного отличаться от привычного, который помогает нам прогонять сонливость. Но выбор данного напитка, сделанного на основе зеленых кофейных зерен, может быть полезным для людей, следящих за своей фигурой. Нутриционисты утверждают, что зеленый кофе способствует потере лишнего веса, поскольку он содержит сражающиеся с жиром компоненты. Причём существуют научные доказательства эффективности зеленых кофейных зерен. В частности, упоминается исследование, показавшее, что данный напиток помогает человеку худеть в три раза больше, чем обычный растворимый кофе.Экстракт зеленых кофейных зерен относится к числу натуральных стимуляторов, это менее переработанная версия кофе, в которой меньше кофеина. Зато данные зёрна насыщенны антиоксидантами и хлорогеновой кислотой. Данная кислота является основным ингредиентом зеленых кофейных зерен, обеспечивающим эффект похудения. Именно это подтвердили норвежские ученые более 10 лет назад, когда исследовали воздействия экзотического напитка.За 30 добровольцами с лишним весом наблюдали в течение 12 недель. Половина употребляла обычный кофе, а вторая половина – тоже растворимый, но обогащенный 200 мг экстракта зеленых кофейных зерен. В обеих группах питание не изменялось, как и режим физических нагрузок. Исследование показало, что любители зеленого кофе похудели на 5,4 кг, в среднем, а употреблявшие традиционный кофе на 1,7 кг. Результаты исследования опубликовали в The Journal of International Medical Research.