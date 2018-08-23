Штаты пытаются взять в ежовые рукавицы потребление опиоидных препаратов
В частности, объемы производства оксикодона, гидрокодона, оксиморфона, гидроморфона, морфина и фентанила должны сократиться в 2019 году на 7-15%. Предлагаемая мера встраивается в директиву президента Трампа по уменьшению числа назначений опиоидных препаратов на треть в ближайшие три года.
Пока же, согласно статистике Центров по контролю и профилактике заболеваний США, число смертей, вызванных передозировкой опиоидными средствами, достигло в прошлом году 49000. На данный момент это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.
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