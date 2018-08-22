Ученые рассказали, как люди переживают чувство прекрасного

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Ощущение "любви с первого взгляда", спровоцированной как правило тем, что человек увидел красивого мужчину или женщину, сопровождается целым набором переживаний, включая эйфорию. Как показали исследования Университета Нью-Йорка, чтобы человеку зарегистрировать в поле зрения что-либо прекрасное, требуется всего секунда. И в этот момент он получает мощный заряд удовольствия.Чем сильнее человек испытывает чувство прекрасного, тем сильнее удовольствие. И здесь задействованы "центры удовольствия" в орбитофронтальной коре головного мозга. Однако, чтобы человек оценил прекрасное (красивую девушку, например), он должен полностью фокусироваться на объекте.Был проведен эксперимент: группа добровольцев занималась различными делами - так их отвлекали. А затем добровольцев знакомили с чем-то прекрасным. В итоге добровольцы меньше впечатлялись красотой представленного объекта. Если же добровольцы не отвлекались на посторонние дела, то красота трогала их больше.Параллельно был проведен анализ многочисленных описаний красоты в философских трудах, литературе, начиная с Платона и заканчивая основоположником психофизиологии Густавом Фехнером. Оказалось, представления красоты менялись, правда, были и относительные константы, нередко привязанные к практической пользе. К примеру, самым привлекательным углом изгиба женской спины (там, где спина переходит к ягодицы) считается 45 градусов. Это сигнализировало о том, что женщине проще ходить при беременности.