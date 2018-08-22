Эксперт опроверг заявления о пользе кокосового масла

Карин Мичелс, руководитель Института профилактики и опухолевой эпидемиологии, считает кокосовое масло настоящим ядом. Во-первых, в кокосовом масле много насыщенных жиров, небезопасных для сердца. Правда, в нем содержится лауриновая кислота, которую тело перерабатывает немого не так, как остальные насыщенные жиры.За счет лауриновой кислоты кокосовое масло повышает уровень "полезного холестерина" (липопротеинов высокой плотности). Но ни один эксперимент не доказал, что кислота в масле реально снижает риск болезней сердца. Напротив, в целом высокий уровень содержания насыщенного жира в масле производит негативный эффект (повышается одновременно и уровень "вредного холестерина" - липопротеинов низкой плотности).Да, в кокосовом масле можно найти среднецепочечные триглицериды, самый полезный вид насыщенного жира. Но в продаваемом в магазинах масле их очень мало. Чтобы ощутить плюсы, требуется съедать по 10 столовых ложек масла в день. А при таком объеме потребления все положительные эффекты будут нивелированы высокой жирностью рациона. К тому же, в столовой ложке кокосового масла содержатся 130 калорий.Многие защитники кокосового масла ссылаются на рацион жителей Филиппин, Шри-Ланки, Полинезии. Но они забывают: в рационе местных жителей также много рыбы, фруктов, овощей. Если кокосовое масло включить в традиционную Западную диету, результат будет иным.