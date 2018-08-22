Эксперт опроверг заявления о пользе кокосового масла
За счет лауриновой кислоты кокосовое масло повышает уровень "полезного холестерина" (липопротеинов высокой плотности). Но ни один эксперимент не доказал, что кислота в масле реально снижает риск болезней сердца. Напротив, в целом высокий уровень содержания насыщенного жира в масле производит негативный эффект (повышается одновременно и уровень "вредного холестерина" - липопротеинов низкой плотности).
Да, в кокосовом масле можно найти среднецепочечные триглицериды, самый полезный вид насыщенного жира. Но в продаваемом в магазинах масле их очень мало. Чтобы ощутить плюсы, требуется съедать по 10 столовых ложек масла в день. А при таком объеме потребления все положительные эффекты будут нивелированы высокой жирностью рациона. К тому же, в столовой ложке кокосового масла содержатся 130 калорий.
Многие защитники кокосового масла ссылаются на рацион жителей Филиппин, Шри-Ланки, Полинезии. Но они забывают: в рационе местных жителей также много рыбы, фруктов, овощей. Если кокосовое масло включить в традиционную Западную диету, результат будет иным.
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