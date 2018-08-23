Почему контактные линзы нельзя смывать в унитаз

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Согласно новому исследованию Центра биоинженерии Института гигиены окружающей среды при университете штата Аризона (Biodesign Institutes Center for Environmental Health Engineering at Arizona State University), каждый пятый пользователь контактных линз смывает линзы в раковину или унитаз, а не выбрасывает в мусор.Это представляет серьезную потенциальную опасность для окружающей среды. По словам директора Центра и одного из авторов проекта доктора Рольфа Холдена (Rolf Halden), проблема заключается в том, что контактные линзы не разлагаются: «Это медицинские устройства – вы не ожидаете, что они будут супер-биоразлагаемыми. Хорошо для носителей контактных линз во время использования, но не так хорошо, когда вещи выходят в окружающую среду».«Мы обнаружили, что от 15 до 20% носителей контактных линз смывают линзы в раковину или унитаз, – сообщает в докладе аспирант Чарльз Ролски (Charles Rolsky), член исследовательской команды. – Это довольно большое число, учитывая, что примерно 45 миллионов человек в США носят контактные линзы, что составляет около 1,8-3,36 миллиардов смытых линз ежегодно, или около 20-23 метрических тонн пластика в сточных водах в год».Смытые в канализацию контактные линзы оказываются в очистных сооружениях. Будучи плотнее воды, линзы погружаются на дно, в конечном итоге представляя угрозу для водной флоры и фауны, особенно для донных рыб, которые могут их проглотить.Анализ того, что происходит с линзами, проблематичен по нескольким причинам. Как известно, контактные линзы прозрачны, что затрудняет их наблюдение в сложной среде установки по очистке сточных вод. Кроме того, используемые в линзах пластмассы отличаются от других пластмассовых отходов (полипропилена, который можно обнаружить везде – от автомобильных аккумуляторов до текстильных изделий). Контактные линзы изготавливают из комбинацией полиметилметакрилата, силиконов и фторполимеров для создания более мягкого материала, позволяющего кислороду проходить через линзу к глазу. Поэтому неясно, как очистка сточных вод воздействует на линзы.Для решения этой проблемы исследователи подвергли пять полимеров, обнаруженных в большинстве контактных линз, воздействию анаэробных и аэробных микроорганизмов, присутствующих в очистных сооружениях. Они обнаружили заметные изменения в связях контактных линз после длительной обработки – микробы фактически изменили поверхность контактных линз, ослабляя связи в пластиковых полимерах.«Когда пластик теряет часть своей структурной прочности, он будет разрушаться физически, что… в конечном итоге приведет к образованию микропластика», – рассказывает третий член команды, Варун Келкар (Varun Kelkar).Водные жители могут ошибочно принимать неперевариваемый микропластик за пищевые продукты, что отрицательно влияет на их пищеварительную систему. Некоторые из этих животных, являясь частью длинной пищевой цепи, попадают в пищу человека.Упаковки контактных линз в настоящее время не информируют клиентов об их утилизации. Корпорации должны добавлять этикетки с рекомендацией выбрасывать контактные линзы в мусор, а не смывать. Холден отметил, что некоторые производители уже запустили программы переработки по восстановлению пластика из линз.«В конечном счете, мы надеемся, что производители будут проводить больше исследований о том, как линзы влияют на водную жизнь и как быстро деградируют линзы в морской среде» – заключает Холден.