9 причин, по которым Вы набираете вес

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Ваш вес растет...Если количество калорий, которые поступают в организм превышает то, что вы тратите - вес будет расти, это аксиома. Поэтому даже, если ваш рацион и режим вроде бы не меняется, а вес растет, пришло время углубиться в причины.1. Недостаток снаВо-первых, если вы поздно ложитесь, то возрастают шансы поздних ночных перекусов, что автоматически подразумевает больше калорий.Во-вторых, интересно знать, что же происходит в вашем теле, когда вы лишены сна. А происходит вот что: колебания в уровнях гормонов увеличивают чувство голода и повышают аппетит, поэтому после еды часто отсутствует чувство насыщения.2. СтрессКогда переживания в жизни становятся слишком интенсивными, наше тело переходит в режим выживания. Начинается активная секреция кортизола, "гормона стресса", который вызывает увеличение аппетита. И, конечно, в этот период человек становится падким на высококалорийные продукты. Это сочетание отменного аппетита и повышенной калорийности закономерно приводит к увеличению веса.3. АнтидепрессантыУвеличение веса - это неприятный побочный эффект от приема некоторых антидепрессантов. Поговорите с вашим врачом о том, чтобы скорректировать план лечения. Не останавливайте прием и не меняйте свои лекарства самостоятельно. Иногда в процессе лечения некоторые набирают вес просто потому, что улучшается аппетит. Также сама болезнь может вызвать изменение веса.4. СтероидыПротивовоспалительные стероидные лекарства, такие как преднизолон, однозначно влияют на увеличение веса. Главные причины - задержка жидкости в организме и повышение аппетита. Иногда люди могут отметить временные изменения в тех местах, где наибольшая жировая прослойка: живот или задняя поверхность шеи. Если прием стероидов длится больше недели, то резко останавливаться нельзя: это может привести к серьезным проблемам. Обязательно проконсультируйтесь с врачом.5. Противозачаточные препаратыВопреки распространенному мнению, комбинированные противозачаточные таблетки (эстроген и прогестин) не вызывают длительного увеличения веса. То, что некоторые женщины принимая таблетки, отмечают некоторое увеличение веса, связано, как правило, с задержкой жидкости, но это обычно процесс недолгосрочный.6. ГипотиреозЕсли щитовидная железа не производит достаточное количество тиреоидного гормона, человек испытывает усталость, слабость, постоянно мерзнет и набирает вес. Без достаточного количества гормона щитовидной железы метаболизм замедляется, и это делает увеличение веса более вероятным. Даже если щитовидная железа функционирует в пределах нормы, но на самом нижнем своем пределе, это также вызывает небольшое увеличение веса. Лечение гипотиреоза с помощью медикаментов как правило, кардинально меняет ситуацию.7. Синдром КушингаУвеличение веса - это основной симптом синдрома Кушинга. Болезнь обусловлена высоким содержанием в крови кортикостероидов (гиперкортицизм).Гиперкортицизм - это дисфункция эндокринной системы. Синдром Кушинга проявляется нарушением работы сердца, метаболическими расстройствами, особым типом отложения жира в организме, поражением кожи, мышц, костей, дисфункцией нервной и половой системы. У больных округляется лицо, отекают веки, появляется яркий румянец. В верхней части туловища и не шее скапливается много жира. На коже появляются растяжки — стрии. У больных нарушается менструальный цикл, гипертрофируется клитор.8. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)СПКЯ является распространенной гормональной проблемой у женщин детородного возраста. У большинства женщин с СПКЯ яичники поражены множеством мелких кист. Такое состояние приводит к разнице в уровнях гормонов, которая влияет на менструальный цикл женщины и может вести к дополнительному оволосению и поражению кожных покровов . Женщины с этим состоянием устойчивы к инсулину (гормону, который контролирует сахар крови), что косвенно ведет к увеличению веса. Жир собирается вокруг живота, повышая риск сердечных патологий.9. Отказ от куренияОтказ от курения - одна из самых лучших вещей, который вы можете сделать для вашего здоровья. При отказе откурения, вы можете набрать вес, но, возможно, меньше, чем вы думаете. В среднем, люди, которые бросают курить, набирают менее 4,5 килограммов. Чувство легкого голода обычно исчезает в течение нескольких недель после того, как человек бросил курить.Правило 1: Если вы набираете вес ...Не прекращайте принимать какие-либо лекарства, не проконсультировавшись с врачом. Самое главное в лечении - это важность лекарства, которое вы принимаете, а отнюдь не его побочные эффекты. Кроме того, надо анализировать, что еще может влиять на набор веса. Помочь понять, что происходит с организмом может только врач.Правило 2: Если вы набираете вес ...Не сравнивай себя с другими людьми, принимающими одно и то же лекарство. Все люди испытывают абсолютно разные побочные эффекты на одном и том же препарате.Правило 3: Если вы набираете вес ...Помните, что если увеличение веса происходит только в результате задержки жидкости, то этот вес впоследствии легко уйдет. После того, как вы закончите принимать лекарство, отечность исчезнет и вес вернется к прежним цифрам. Контролируйте количество соли, поступающей с едой.Правило 4: Если вы набираете вес ...Проконсультируйтесь с врачом по поводу смены препарата. Во многих случаях врач может назначить другое лекарство, которое не имеет тех же побочных эффектов.Правило 5: Если вы набираете вес ...С помощью врача разберитесь в причинах изменения в метаболизме. И если вы можете повлиять на его ускорение - сделайте это. Двигайтесь!