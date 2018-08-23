9 причин, по которым Вы набираете вес
Если количество калорий, которые поступают в организм превышает то, что вы тратите - вес будет расти, это аксиома. Поэтому даже, если ваш рацион и режим вроде бы не меняется, а вес растет, пришло время углубиться в причины.
1. Недостаток сна
Во-первых, если вы поздно ложитесь, то возрастают шансы поздних ночных перекусов, что автоматически подразумевает больше калорий.
Во-вторых, интересно знать, что же происходит в вашем теле, когда вы лишены сна. А происходит вот что: колебания в уровнях гормонов увеличивают чувство голода и повышают аппетит, поэтому после еды часто отсутствует чувство насыщения.
2. Стресс
Когда переживания в жизни становятся слишком интенсивными, наше тело переходит в режим выживания. Начинается активная секреция кортизола, "гормона стресса", который вызывает увеличение аппетита. И, конечно, в этот период человек становится падким на высококалорийные продукты. Это сочетание отменного аппетита и повышенной калорийности закономерно приводит к увеличению веса.
3. Антидепрессанты
Увеличение веса - это неприятный побочный эффект от приема некоторых антидепрессантов. Поговорите с вашим врачом о том, чтобы скорректировать план лечения. Не останавливайте прием и не меняйте свои лекарства самостоятельно. Иногда в процессе лечения некоторые набирают вес просто потому, что улучшается аппетит. Также сама болезнь может вызвать изменение веса.
4. Стероиды
Противовоспалительные стероидные лекарства, такие как преднизолон, однозначно влияют на увеличение веса. Главные причины - задержка жидкости в организме и повышение аппетита. Иногда люди могут отметить временные изменения в тех местах, где наибольшая жировая прослойка: живот или задняя поверхность шеи. Если прием стероидов длится больше недели, то резко останавливаться нельзя: это может привести к серьезным проблемам. Обязательно проконсультируйтесь с врачом.
5. Противозачаточные препараты
Вопреки распространенному мнению, комбинированные противозачаточные таблетки (эстроген и прогестин) не вызывают длительного увеличения веса. То, что некоторые женщины принимая таблетки, отмечают некоторое увеличение веса, связано, как правило, с задержкой жидкости, но это обычно процесс недолгосрочный.
6. Гипотиреоз
Если щитовидная железа не производит достаточное количество тиреоидного гормона, человек испытывает усталость, слабость, постоянно мерзнет и набирает вес. Без достаточного количества гормона щитовидной железы метаболизм замедляется, и это делает увеличение веса более вероятным. Даже если щитовидная железа функционирует в пределах нормы, но на самом нижнем своем пределе, это также вызывает небольшое увеличение веса. Лечение гипотиреоза с помощью медикаментов как правило, кардинально меняет ситуацию.
7. Синдром Кушинга
Увеличение веса - это основной симптом синдрома Кушинга. Болезнь обусловлена высоким содержанием в крови кортикостероидов (гиперкортицизм).
Гиперкортицизм - это дисфункция эндокринной системы. Синдром Кушинга проявляется нарушением работы сердца, метаболическими расстройствами, особым типом отложения жира в организме, поражением кожи, мышц, костей, дисфункцией нервной и половой системы. У больных округляется лицо, отекают веки, появляется яркий румянец. В верхней части туловища и не шее скапливается много жира. На коже появляются растяжки — стрии. У больных нарушается менструальный цикл, гипертрофируется клитор.
8. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)
СПКЯ является распространенной гормональной проблемой у женщин детородного возраста. У большинства женщин с СПКЯ яичники поражены множеством мелких кист. Такое состояние приводит к разнице в уровнях гормонов, которая влияет на менструальный цикл женщины и может вести к дополнительному оволосению и поражению кожных покровов . Женщины с этим состоянием устойчивы к инсулину (гормону, который контролирует сахар крови), что косвенно ведет к увеличению веса. Жир собирается вокруг живота, повышая риск сердечных патологий.
9. Отказ от курения
Отказ от курения - одна из самых лучших вещей, который вы можете сделать для вашего здоровья. При отказе откурения, вы можете набрать вес, но, возможно, меньше, чем вы думаете. В среднем, люди, которые бросают курить, набирают менее 4,5 килограммов. Чувство легкого голода обычно исчезает в течение нескольких недель после того, как человек бросил курить.
Правило 1: Если вы набираете вес ...
Не прекращайте принимать какие-либо лекарства, не проконсультировавшись с врачом. Самое главное в лечении - это важность лекарства, которое вы принимаете, а отнюдь не его побочные эффекты. Кроме того, надо анализировать, что еще может влиять на набор веса. Помочь понять, что происходит с организмом может только врач.
Правило 2: Если вы набираете вес ...
Не сравнивай себя с другими людьми, принимающими одно и то же лекарство. Все люди испытывают абсолютно разные побочные эффекты на одном и том же препарате.
Правило 3: Если вы набираете вес ...
Помните, что если увеличение веса происходит только в результате задержки жидкости, то этот вес впоследствии легко уйдет. После того, как вы закончите принимать лекарство, отечность исчезнет и вес вернется к прежним цифрам. Контролируйте количество соли, поступающей с едой.
Правило 4: Если вы набираете вес ...
Проконсультируйтесь с врачом по поводу смены препарата. Во многих случаях врач может назначить другое лекарство, которое не имеет тех же побочных эффектов.
Правило 5: Если вы набираете вес ...
С помощью врача разберитесь в причинах изменения в метаболизме. И если вы можете повлиять на его ускорение - сделайте это. Двигайтесь!
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