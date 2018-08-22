Причины неуемного аппетита

Вы хорошо поели утром, в обед и вечером, а также постоянно что-то жевали на протяжении дня, но в ночное время суток вы все равно испытываете чувство голода? По какой же причине это происходит?

В вашем меню не хватает сложных углеводов

Они отвечают за долгое ощущение сытости. Сложными углеводами богаты хлеб, бурый рис, цельнозерновые спагетти, грубая овсянка.

А простые – в избытке

Это светлый рис, жареный картофель, всевозможные гамбургеры, сладкое. Простые углеводы в кратчайшие сроки превращаются в глюкозу, и именно по этой причине вы опять испытываете голод.

Вы подвержены гормональным проблемам

Неуемный аппетит может быть сопряжен с неправильной работой щитовидки, кроме того, проблема может лежать в области гормонов, прямым образом воздействующих на аппетит, а именно, грелина и лептина. Последний вырабатывается для того, чтобы человек ощутил сытость и закончил трапезу. Грелин, напротив, провоцирует желание перекусить.

Вы испытываете постоянные нервные потрясения

Когда вы нервничаете, организм в большом количестве выделяет гормон под названием кортизол, отвечающий за стресс. Увеличение его уровня сопряжено с желанием поесть.

Вы испытываете недостаток сна

Малое количество сна способно воздействовать на вырабатывание грелина и лептина.
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