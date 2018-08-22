Причины неуемного аппетита

Вы хорошо поели утром, в обед и вечером, а также постоянно что-то жевали на протяжении дня, но в ночное время суток вы все равно испытываете чувство голода? По какой же причине это происходит?В вашем меню не хватает сложных углеводовОни отвечают за долгое ощущение сытости. Сложными углеводами богаты хлеб, бурый рис, цельнозерновые спагетти, грубая овсянка.А простые – в избыткеЭто светлый рис, жареный картофель, всевозможные гамбургеры, сладкое. Простые углеводы в кратчайшие сроки превращаются в глюкозу, и именно по этой причине вы опять испытываете голод.Вы подвержены гормональным проблемамНеуемный аппетит может быть сопряжен с неправильной работой щитовидки, кроме того, проблема может лежать в области гормонов, прямым образом воздействующих на аппетит, а именно, грелина и лептина. Последний вырабатывается для того, чтобы человек ощутил сытость и закончил трапезу. Грелин, напротив, провоцирует желание перекусить.Вы испытываете постоянные нервные потрясенияКогда вы нервничаете, организм в большом количестве выделяет гормон под названием кортизол, отвечающий за стресс. Увеличение его уровня сопряжено с желанием поесть.Вы испытываете недостаток снаМалое количество сна способно воздействовать на вырабатывание грелина и лептина.