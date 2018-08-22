Причины неуемного аппетита
В вашем меню не хватает сложных углеводов
Они отвечают за долгое ощущение сытости. Сложными углеводами богаты хлеб, бурый рис, цельнозерновые спагетти, грубая овсянка.
А простые – в избытке
Это светлый рис, жареный картофель, всевозможные гамбургеры, сладкое. Простые углеводы в кратчайшие сроки превращаются в глюкозу, и именно по этой причине вы опять испытываете голод.
Вы подвержены гормональным проблемам
Неуемный аппетит может быть сопряжен с неправильной работой щитовидки, кроме того, проблема может лежать в области гормонов, прямым образом воздействующих на аппетит, а именно, грелина и лептина. Последний вырабатывается для того, чтобы человек ощутил сытость и закончил трапезу. Грелин, напротив, провоцирует желание перекусить.
Вы испытываете постоянные нервные потрясения
Когда вы нервничаете, организм в большом количестве выделяет гормон под названием кортизол, отвечающий за стресс. Увеличение его уровня сопряжено с желанием поесть.
Вы испытываете недостаток сна
Малое количество сна способно воздействовать на вырабатывание грелина и лептина.
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