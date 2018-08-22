Может ли пение увеличить женскую грудь

Женская грудь всегда являлась объектом пристального внимания: ею восхищаются мужчины и гордятся (или не очень) женщины. Кажется, об этой выдающейся (во всех смыслах) части тела рассказано уже все. Хотя, может быть, чего-то о женской груди вы еще не знаете?Если вы до сих пор полагали, что сделать грудь упругой могут помочь физические упражнения, вынуждены вас расстроить, — это не так. В груди нет мышечной ткани, поэтому и «подтягиваться» там нечему. Упругость и форму груди придает жировая ткань. Чтобыдержать грудь в тонусе необходимо тренировать грудные мышцы.Кстати, если вы курите, то будьте готовы к тому, что грудь может обвиснуть. Ученые заявляют, что бюст может потерять форму из-за веществ, которые содержатся в сигаретах и разрушают в теле эластин.Наверняка вам известно, что практически у всех женщин одна грудь больше другой. А вот китайские работодатели, видимо, об этом не догадывались. Иначе как объяснить, что до 2004 года в Китае женщин с асимметричной грудью не брали на работу.Некоторые исторические личности, напротив, на неидеальность женской груди не обращали особого внимания. Зато часто использовали сосуды для питья, изготовленные в форме бюста любимой женщины. Например, бокал короля Франции Людовика XV в точности повторял очертания груди одной из его фавориток.Известный факт, что размер груди зависит от генетики и веса. Но знаменитый греческий целитель Гиппократ был уверен, что грудь можно увеличить с помощью…пения. Но, к сожалению для некоторых представительниц прекрасного пола, ученые доказали, что врач был не прав.Размером бюста могли похвастаться русалки. Во всяком случае южные славяне верили, что эти мифические водные жительницы легко могут перебросить грудь через плечо.А некоторые племена, обитающие в районе Крайнего Севера до сих пор уверены, что ребенок зарождается в материнской груди и лишь потом опускается в область живота.И напоследок немного цифр:Размером собственного бюста, согласно статистике, недовольны 70% женщин.Исследования показали, что лишь 20% мужчин при первой встрече с женщиной смотрят на ее лицо. Куда устремлен их взгляд, наверно, уточнять не стоит.80% женщин носят неподходящий им по размеру бюстгалтер.800-1000 г в среднем вести женская грудь.1,7 метра — обхват груди Энни Хокинс-Турна, которая признана обладательницей самого большого в мире натурального бюста.