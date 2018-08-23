Почему идёт кровь из носа и как её остановить

Носовое кровотечение может спровоцировать немало факторов. По каким причинам идёт кровь, что с этим делать и можно ли предотвратить эту проблему, рассказывается в материале.Причины, по которым идёт кровь из носаПричин может быть масса, и не всегда даже самый квалифицированный медик может определить этот фактор с первого взгляда. В идеале для выявления причин необходимо обращаться к ЛОР-специалисту. Разберём самые очевидные факторы, влияющие на носовое кровотечение.Климатические измененияЕсли вы внезапно сменили климат, то вероятность образования кровотечения из носа очень высока, так же, как и общее ухудшение состояния. Таким образом может проявляться акклиматизация. Но подобные кровотечения не опасны — кровь останавливается довольно быстро, а также не требует дополнительного вмешательства. При этом проблема не образуется повторно и не причиняет дискомфорт.Сухой воздухСухой и пыльный воздух на улице или в комнате приводит к кровотечению из носа. Дело в том, что в таких условиях слизистая носа пересыхает, а сосуды теряют эластичность и лопаются. Чтобы устранить проблему, нужно бороться с корнем проблемы — сухим воздухом. Для этого можно установить искусственное увлажнение в доме и использовать капли для носа, которые будут увлажнять слизистую.Скачки давленияЭто довольно распространённая причина. Наиболее часто она сопровождает людей, работа которых связана с подъёмами в высоту (например, лётчики, альпинисты) и опусканием на глубину (водолазы, шахтёры, подводники).Высокая температураПерегрев из-за высокой температуры тоже становится причиной образования носового кровотечения. Часто кровь идёт в результате солнечного или теплового удара. Поэтому следует соблюдать меры профилактики — носить закрытую одежду, головные уборы, чаще пить чистую воду. Желательно не находится в жару в часы пик (с 11:00 до 17:00).Стресс или переутомлениеСильные физические нагрузки, недосыпания, депрессия, хроническая усталость, активная умственная деятельность — всё это может вогнать организм в стрессовое состояние. От такого напряжения не мудрено, что начинает идти кровь из носа. Постарайтесь чаще расслабляться, как следует отдыхать в выходные, больше спать, чтобы не довести до таких проблем.Увеличение артериального давленияПри скачке давления вверх происходит разрыв стенок капилляров в носу. Это может спровоцировать кровотечение из носа. Наиболее часто с такой проблемой сталкиваются люди с сердечными заболеваниями — атеросклерозом, гипертонией, аортальном склерозе и пороке сердца.ЛОР-заболеванияСуществует немало заболеваний носоглотки, которые провоцируют образование кровотечения. К ним относят ринит, синусит и гайморит. Также это может говорить о доброкачественных или злокачественных болезнях. Кроме того, причиной иногда являются и обострения патологий крови — гемофилия, лейкоз, или же инфекционные заболевания — сифилис или туберкулёз.ТравмыМеханическое воздействие (удар, например), разумеется, вызовет кровотечение из носа. Желательно немедленно обратиться к медикам, так как последствия травм могут быть ещё более пугающими, чем просто кровь.Аномальное строение носа или дистрофические процессыЭти отклонения тоже провоцируют кровотечения. Например, проблема может образоваться из-за дистрофических изменений в слизистой носа, при аномальном развитии вен и артерий, а также из-за искривления носовой перегородки.Вредные привычки и медикаментыУпотребление некоторых лекарственных средств и наркотиков приводит иногда к кровотечениям. Так организм может реагировать на антигистаминные, сосудосуживающие и разжижающие кровь, а также кортикостероиды.Причины кровотечения из носа у детейМногие родители начинают паниковать из-за того, что у детей идёт кровь из носа. Наиболее часто проблема образуется из-за того, что ребятишки ковыряются в носу. Также нередко это происходит из-за попадания инородных тел в носовые проходы. В таких случаях всегда нужно контролировать действия детей, делать замечания, если ребёнок начал ковыряться в носу, объяснять, что это может обернуться кровотечением. При попадании детальки в нос нужно извлечь её, а при необходимости вызвать скорую помощь.В подростковом возрасте нередко возникают кровотечения из-за гормональной перестройки организма. При регулярной проблеме следует обратиться за помощью к врачу.Причины кровотечения из носа у беременныхНаиболее часто у женщин в положении кровотечения из носа спровоцированы увеличением объёма циркулирующей крови при сохранении прежних размеров сосудистой системы. Так организм говорит о небольшом сбое. Также изменения на гормональном уровне проявляются в таком виде. На здоровье беременной и её ребёнка кратковременные кровотечения никак не сказываются.Как остановить кровотечение из носаОстановки требует даже самое незначительное кровотечение. При обильных течениях без помощи медика не обойтись.Для остановки в домашних условиях вам понадобится марлевый тампон, смоченный в перекиси водорода, и холодный компресс, к примеру, лёд или смоченная в прохладной воде ткань. Сядьте в удобной позе, наклоните голову вниз слегка. Ни в коем случае не запрокидывайте голову назад, не ложитесь и не высмаркивайтесь. Затем вложите тампоны в носовые пазухи и приложите холодный компресс к переносице. В таком положении нужно посидеть около пяти минут. Если спустя это количество времени кровь не останавливается, вызывайте врача.Если напасть настигла вас в уличном пространстве, следует использовать сподручные средства, ведь не все из нас носят с собой аптечку. Просто сядьте спокойно, держа голову прямо, после чего зажмите крылья носа пальцами и посидите так на протяжении двух-трёх минут. Если кровь не остановилась, то лучше обратиться в травмпункт.