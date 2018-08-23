Новый тип рассеянного склероза был открыт американскими медиками

По их словам, в этом случае происходит потеря нейронов, но миелиновая оболочка нервных волокон не страдает. Между тем, традиционно рассеянный склероз связывают именно с разрушением миелина.Анализ базы данных донорских органов установил: у 12 органов были признаки традиционного рассеянного склероза и еще у 12 - признаки нового миелокортикального рассеянного склероза. По словам ученых, оба типа заболевания повреждали спинной и головной мозг. Однако повреждение белого вещества, затрагивавшее миелин, проявилось только в мозге с известным типом заболевания.При обоих типах снижалась плотность нейронов и уменьшалась толщина коры головного мозга. По мнению ученых, открытие нового типа заболевания потребует изменения стратегий лечения. Также это может объяснять неэффективность в отдельных случаях принятой терапии рассеянного склероза.