Новый тип рассеянного склероза был открыт американскими медиками
Анализ базы данных донорских органов установил: у 12 органов были признаки традиционного рассеянного склероза и еще у 12 - признаки нового миелокортикального рассеянного склероза. По словам ученых, оба типа заболевания повреждали спинной и головной мозг. Однако повреждение белого вещества, затрагивавшее миелин, проявилось только в мозге с известным типом заболевания.
При обоих типах снижалась плотность нейронов и уменьшалась толщина коры головного мозга. По мнению ученых, открытие нового типа заболевания потребует изменения стратегий лечения. Также это может объяснять неэффективность в отдельных случаях принятой терапии рассеянного склероза.
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