Новый способ восстановления тканей опробовали ученые из США

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Технологический институт Джорджии представил гидрогель на основе стволовых мышечных клеток. Его основная задача - помогать при ушибах и ранах. Известно: по мере старения организма способность к самовосстановлению ослабевает. Поэтому даже незначительные повреждения кожи или мягких тканей могут заживать очень долго.В рамках последней работы американские ученые исследовали мышечные клетки. Сначала специалисты пробовали вводить стволовые клетки напрямую в поврежденную мышечную ткань, но иммунная система убивала почти 80% клеток. Чтобы спасти клетки, ученые спрятали их в геле. Получилось средство, которое удобно и эффективно одновременно.Гель с клетками наносится на поврежденный участок. Далее он застывает с формированием защитной оболочки. Под ней стволовые клетки спокойно размножаются и проникают в пораженное место, способствуя регенерации. Причем, это касается и ран или ожогов на коже, и мышечной ткани с признаками истощения. Средство уже успешно проверили на грызунах с мышечной дистрофией.