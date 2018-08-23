Новый способ восстановления тканей опробовали ученые из США
В рамках последней работы американские ученые исследовали мышечные клетки. Сначала специалисты пробовали вводить стволовые клетки напрямую в поврежденную мышечную ткань, но иммунная система убивала почти 80% клеток. Чтобы спасти клетки, ученые спрятали их в геле. Получилось средство, которое удобно и эффективно одновременно.
Гель с клетками наносится на поврежденный участок. Далее он застывает с формированием защитной оболочки. Под ней стволовые клетки спокойно размножаются и проникают в пораженное место, способствуя регенерации. Причем, это касается и ран или ожогов на коже, и мышечной ткани с признаками истощения. Средство уже успешно проверили на грызунах с мышечной дистрофией.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
http://www.meddaily.ru - Добавил kasandra в категорию Разное
Добавить комментарий