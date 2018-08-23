Учеными установлена связь между рассеянностью и одаренностью

Американские исследователи считают, что сниженная концентрация внимания у творческих натур вызвана неспособностью фильтровать ненужную информацию. «Так человек не может сосредоточиться на деталях», – отметил сотрудники Северо-Западного университета, после проведения эксперимента с участием более 100 добровольцев.Изначально «подопытными» был пройден тест на дивергентное мышление, который позволил оценить уровень их творческого потенциала. После этого участники исследования получили задание на концентрацию, по результатам которого была выявлена закономерность: чем человек был талантливее, тем сложнее ему было концентрироваться на деталях.«Талантливые люди способны «впитывать» в себя любые знания, и даже те, которые им наверняка в дальнейшем не понадобятся. С одной стороны, подобная особенность помогает им концентрировать творческие идеи, однако с другой – вызывает повышенную рассеянность», – отметили ученые.На данный момент они пока еще не готовы сказать, присуща ли пониженная концентрация для всех «гуманитариев» без исключения, которые обладают ярко выраженным талантом. Все потому, что умение фильтровать информацию может зависеть от определенной ситуации.