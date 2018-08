Такая диета способствует здоровому старению женщин

Согласно новому исследованию, богатый фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами, а также с низким содержанием добавленного сахара, натрия и обработанных мясных продуктов, может способствовать клеточному здоровью при старении у женщин.«Ключевым выводом является то, что следование здоровой диете может помочь нам поддерживать здоровые клетки и избегать определенных хронических заболеваний. Особое внимание необходимо уделять улучшению общего качества вашей диеты, а не выделению отдельных продуктов или питательных веществ», – объяснила ведущий автор Синди Лун (Cindy Leung), ассистент профессора кафедры питания в Школе общественного здравоохранения Мичиганского университета (University of Michigan School of Public Health).Исследователи использовали длину теломер для измерения клеточного старения. Теломеры представляют собой ДНК-белковые структуры, расположенные на концах хромосом, которые способствуют стабильности и защите ДНК. Возраст – самый сильный прогностический фактор длины теломер (они укорачиваются в процессе каждого клеточного цикла).Однако недавние исследования показали, что сокращение теломер возможно из-за поведенческих, экологических и психологических факторов. Более короткие теломеры связаны с повышенным риском сердечных заболеваний, диабета 2-го типа и некоторых видов рака.Исследователи изучили диеты 4758 здоровых взрослых в возрасте от 20 до 65 лет. Они сравнивали индексы качества четырех научно обоснованных диет – Средиземноморской, для лечения гипертонии и еще двух рационов, разработанных Департаментом сельского хозяйства США (U.S. Department of Agriculture) и Гарвардской школой общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана (Harvard T.H.Chan School of Public Health).Для женщин при более высоких баллах по каждому из индексов была сильная связь с размером теломер – они оказались длиннее.«Мы были удивлены, что результаты были сопоставимыми, независимо от используемого нами показателя качества диеты, – поделилась Лун. – Все четыре диеты подчеркивают употребление большого количества фруктов, овощей, цельнозерновых и растительного белка и ограничение потребления сахара, натрия и красного и обработанного мяса. В целом, результаты показывают, что со следованием этим рекомендациям связана более значительная длина теломер и снижается риск возникновения серьезных хронических заболеваний».Соавтор исследования Элисса Эпель (Elisa Epel), профессор психиатрии Калифорнийского университета (University of California) в Сан-Франциско, рассказала: «Общность всех здоровых диетических моделей в том, что они являются антиоксидантными и противовоспалительными диетами. Они создают биохимическую среду, благоприятную для теломер».Что касается мужчин, результаты были аналогичными, но оказались статистически незначимыми.«Мы видели некоторые гендерные различия в предыдущих исследованиях питания и теломер, – подытожила Лун. – В нашем исследовании, как и в предыдущих исследованиях, мужчины, как правило, имели более низкие показатели качества диеты, чем женщины. У мужчин также было более высокое потребление сладких напитков и обработанного мяса, и то, и другое связывалось с более короткими теломерами в предыдущих исследованиях. Возможно, не все продукты влияют на длину теломер одинаково, и вам нужно большее количество защитных продуктов, чтобы свести на нет вредные последствия других. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы изучить это глубже».