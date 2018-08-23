«Грудное молоко – это абсолютно персонифицированный продукт»
Ирина Николаевна, прабабушки современных молодых мам кормили своих детей грудью до 2-3 лет потому, что больше было просто нечем. Сегодня мы, к счастью, не голодаем. Почему же так важно во что бы то ни стало сохранять грудное вскармливание?
- Грудное молоко – это живая ткань, которая содержит несколько тысяч компонентов и скопировать его никто никогда не сможет (в хорошие детские смеси входит до 40 компонентов). Помимо макронутриентов, а это хорошо известные всем белки, жиры и лактоза и микронутриентов, а именно витаминов и минералов, в состав грудного молока входит несколько групп биологически активных субстанций. Условно их можно разделить на 4 группы. Первая – это полезные микробы, которые начинают заселять кишечник малыша еще в первом триместре беременности. И чем разнообразнее микробиота кишечника малыша, тем лучше. Именно в кишечнике представлено 70% иммунной системы. Предполагается, что содержащиеся в грудном молоке микроорганизмы обладают особым генетическим кодом, который позволяет им проникать внутрь биологической пленки кишечника ребенка и становиться своими для младенца, оставаясь с ним на всю жизнь. Поэтому мы не рекомендуем делать посев молока и не пытаться убивать находящиеся в нем микробы.
Вторая группа – иммунные клетки, которые защищают грудь женщины от мастита. Третий – защищающий от 40 видов рака антиканцерогенный комплекс, который представляет собой смесь белков с олеиновой кислотой. И четвертый – стволовые клетки, способные проникать из материнского молока в различные органы новорожденного. Воспроизвести такие клетки в искусственной молочной смеси совершенно нереально. Кроме того, предполагается, что эти клетки могут сохраняться в организме матери и спустя десятилетия помочь справиться ей с сахарным диабетом и с онкозаболеваниями.
Может тогда стоит хоть изредка использовать донорское молоко, чтобы ребенок мог получать эти полезные микробы? Тем более, что сейчас развиваются банки грудного молока.
- На мой взгляд, это не самый лучший выход. Во-первых, нет никакой уверенности в его чистоте – во всех смыслах. Ведь это молоко нигде не обследуется, как и сами женщины, которые могут принимать лекарства, курить. Такое молоко может оказаться даже не сцеженным, а разведенным коровьим или козьим, или искусственной смесью. Недавно наши коллеги проводили исследования – купили несколько образцов грудного донорского молока, которое продают через интернет и обнаружили синегнойную палочку.
А, во-вторых, грудное молоко абсолютно персонифицированный продукт, состав которого зависит от генетики матери и ребенка. Более того, оно меняетсяв зависимости от возраста ребенка, его заболеваний – то есть, природных потребностей. Например, даже полезные чужие микробы никогда не станут своими. Основная часть микробиоты младенца формируется при его прохождении через родовые пути. Ребенок, появившийся на свет с помощью кесарева сечения, лишен этой возможности, и будет страдать. Поэтому так важно сразу после кесарева сечения наладить грудное вскармливание.
В последнее время вообще очень много говорят о влиянии микробиома на человека. Вот и в контексте грудного молока, о котором, казалось бы, известно уже абсолютно все.
- О грудном молоке известно многое, но далеко не все. И ученые продолжают открывать все новые факты. Например, долгие годы было неизвестно, что является третьей по объему фракцией грудного молока после жира и лактозы. По логике это должен был быть белок. Но нет. Долгое время не понимали, что это, и даже предполагали, что это побочные продукты производства лактозы. Но природа не может создавать не нужное. Кроме того, оставалось неизвестным, какие именно компоненты грудного молока способствуют выработке защиты грудничка от инфекций, а также почему сама женщина в период кормления грудью редко «подхватывает» инфекции.
И в только в конце 50-х годов прошлого века появилась первая статья, с обоснованием того, что это особый вид углеводов – олигосахариды. Это сложные углеводы, состоящие из 3-30 простых сахаров, которые всегда включают в свой состав глюкозу и галактозу, и другие моно-сахара, например, фукозу. Роль олигосахаридов пребиотическая, они представляют собой питательную среду для полезных бактерий в кишечнике младенца и стимулируют формирование здорового микробиома, тем самым стимулируя иммунитет. Есть данные и о том, что олигосахариды могут предотвращать возникновение ряда инфекционных заболеваний – они не пропускают патогены внутрь организма ребенка, а также воздействуют на становление его иммунитета. Кроме того, олигосахариды могут влиять на развитие познавательных способностей ребенка и интеллект.
Какую практическую роль может сыграть это открытие?
- Для тех семей, где ребенок находится на грудном вскармливании – никакого. Другое дело, если речь идет о заменителях грудного молока. Очевидно, что уникальный состав грудного молока воспроизвести искусственно не удастся никогда. Тем не менее, это открытие очень важно для производства смесей. Теперь в их составе также должны появиться олигосахариды (синтезированные по аналогии с витаминными препаратами), которые, как показали исследования, формируют такой же иммунитет, как и естественное вскармливание.
Что это за исследования?
- Результаты одного из самых больших исследований роли включения олигосахаридов грудного молока, а именно 2-фукозиллактозы в состав детских смесей были опубликовано в 2016 году. В недавнем исследовании приняло участие более 400 детей. Малышей разделили на 4 равные группы в зависимости от вида вскармливания. Три группы получали смеси: одна контрольная группа – смесь без олигосахаридов, две экспериментальные – смеси с разной концентрацией 2-фукозилактозы (2-FL). Четвертая группа находилась на грудном вскармливание.
Это исследование (как и последующие, не столь крупные) продемонстрировало прирост физических параметров развития малышей (рост, вес, окружность головы), а также существенное снижение заболеваемости инфекционными болезнями в группе детей, получавших смесь с 2-FL в сравнении с детьми из контрольной группы. Кроме того, иммунологическое под-исследование подтвердило роль олигосахаридов в регуляции иммунного ответа. Концентрации всех маркеров воспаления были значимо ниже у младенцев, получавших смесь с 2-FL, чем у детей из контрольной группы. И соответствовали уровням, зарегистрированным у детей, находящихся на грудном вскармливание. Полученные результаты очень важны для производства смесей. В том числе, и предназначенных для детей старше года.
Нов этом возрасте все дети уже пьют коровье или козье молоко
- Дело в том, что олигосахариды грудного молока содержатся только в женском молоке. В коровьем молоке, как и в молоке других животных его очень мало, и только в первые несколько дней после родов. То же самое касается микронутриентов, иммунологических факторов. Кроме того, цельное коровье молоко, в котором очень много жира и белка, лучше вообще не давать детям до трех лет. Ожирение в детском возрасте уже стало государственной проблемой. Поэтому, если не получается сохранить грудное молоко до 2-3 лет, лучше использовать специализированные, предназначенные для этой возрастной группы продукты, которые имеют адаптированный для детей белково-жировой состав и обогащены важными микронутриентами (например, витаминами), которых в коровьем молоке совсем мало.
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