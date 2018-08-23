«Грудное молоко – это абсолютно персонифицированный продукт»

Тот факт, что грудное молоко – лучшее питание для новорожденного и полноценно заменить его невозможно, не оспаривается уже давно. Однако последние научные данные свидетельствуют о том, что продолжать грудное вскармливание параллельно с прикормом следует как минимум до двух лет. Это обезопасит женщину от многих форм рака и обеспечит иммунологическую защиту малыша, за формирование которой отвечает его кишечный микробиом, рассказала зав. кафедрой педиатрии им. академика Г.Н.Сперанского ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России профессор Ирина Захарова.Ирина Николаевна, прабабушки современных молодых мам кормили своих детей грудью до 2-3 лет потому, что больше было просто нечем. Сегодня мы, к счастью, не голодаем. Почему же так важно во что бы то ни стало сохранять грудное вскармливание?- Грудное молоко – это живая ткань, которая содержит несколько тысяч компонентов и скопировать его никто никогда не сможет (в хорошие детские смеси входит до 40 компонентов). Помимо макронутриентов, а это хорошо известные всем белки, жиры и лактоза и микронутриентов, а именно витаминов и минералов, в состав грудного молока входит несколько групп биологически активных субстанций. Условно их можно разделить на 4 группы. Первая – это полезные микробы, которые начинают заселять кишечник малыша еще в первом триместре беременности. И чем разнообразнее микробиота кишечника малыша, тем лучше. Именно в кишечнике представлено 70% иммунной системы. Предполагается, что содержащиеся в грудном молоке микроорганизмы обладают особым генетическим кодом, который позволяет им проникать внутрь биологической пленки кишечника ребенка и становиться своими для младенца, оставаясь с ним на всю жизнь. Поэтому мы не рекомендуем делать посев молока и не пытаться убивать находящиеся в нем микробы.Вторая группа – иммунные клетки, которые защищают грудь женщины от мастита. Третий – защищающий от 40 видов рака антиканцерогенный комплекс, который представляет собой смесь белков с олеиновой кислотой. И четвертый – стволовые клетки, способные проникать из материнского молока в различные органы новорожденного. Воспроизвести такие клетки в искусственной молочной смеси совершенно нереально. Кроме того, предполагается, что эти клетки могут сохраняться в организме матери и спустя десятилетия помочь справиться ей с сахарным диабетом и с онкозаболеваниями.Может тогда стоит хоть изредка использовать донорское молоко, чтобы ребенок мог получать эти полезные микробы? Тем более, что сейчас развиваются банки грудного молока.- На мой взгляд, это не самый лучший выход. Во-первых, нет никакой уверенности в его чистоте – во всех смыслах. Ведь это молоко нигде не обследуется, как и сами женщины, которые могут принимать лекарства, курить. Такое молоко может оказаться даже не сцеженным, а разведенным коровьим или козьим, или искусственной смесью. Недавно наши коллеги проводили исследования – купили несколько образцов грудного донорского молока, которое продают через интернет и обнаружили синегнойную палочку.А, во-вторых, грудное молоко абсолютно персонифицированный продукт, состав которого зависит от генетики матери и ребенка. Более того, оно меняетсяв зависимости от возраста ребенка, его заболеваний – то есть, природных потребностей. Например, даже полезные чужие микробы никогда не станут своими. Основная часть микробиоты младенца формируется при его прохождении через родовые пути. Ребенок, появившийся на свет с помощью кесарева сечения, лишен этой возможности, и будет страдать. Поэтому так важно сразу после кесарева сечения наладить грудное вскармливание.В последнее время вообще очень много говорят о влиянии микробиома на человека. Вот и в контексте грудного молока, о котором, казалось бы, известно уже абсолютно все.- О грудном молоке известно многое, но далеко не все. И ученые продолжают открывать все новые факты. Например, долгие годы было неизвестно, что является третьей по объему фракцией грудного молока после жира и лактозы. По логике это должен был быть белок. Но нет. Долгое время не понимали, что это, и даже предполагали, что это побочные продукты производства лактозы. Но природа не может создавать не нужное. Кроме того, оставалось неизвестным, какие именно компоненты грудного молока способствуют выработке защиты грудничка от инфекций, а также почему сама женщина в период кормления грудью редко «подхватывает» инфекции.И в только в конце 50-х годов прошлого века появилась первая статья, с обоснованием того, что это особый вид углеводов – олигосахариды. Это сложные углеводы, состоящие из 3-30 простых сахаров, которые всегда включают в свой состав глюкозу и галактозу, и другие моно-сахара, например, фукозу. Роль олигосахаридов пребиотическая, они представляют собой питательную среду для полезных бактерий в кишечнике младенца и стимулируют формирование здорового микробиома, тем самым стимулируя иммунитет. Есть данные и о том, что олигосахариды могут предотвращать возникновение ряда инфекционных заболеваний – они не пропускают патогены внутрь организма ребенка, а также воздействуют на становление его иммунитета. Кроме того, олигосахариды могут влиять на развитие познавательных способностей ребенка и интеллект.Какую практическую роль может сыграть это открытие?- Для тех семей, где ребенок находится на грудном вскармливании – никакого. Другое дело, если речь идет о заменителях грудного молока. Очевидно, что уникальный состав грудного молока воспроизвести искусственно не удастся никогда. Тем не менее, это открытие очень важно для производства смесей. Теперь в их составе также должны появиться олигосахариды (синтезированные по аналогии с витаминными препаратами), которые, как показали исследования, формируют такой же иммунитет, как и естественное вскармливание.Что это за исследования?- Результаты одного из самых больших исследований роли включения олигосахаридов грудного молока, а именно 2-фукозиллактозы в состав детских смесей были опубликовано в 2016 году. В недавнем исследовании приняло участие более 400 детей. Малышей разделили на 4 равные группы в зависимости от вида вскармливания. Три группы получали смеси: одна контрольная группа – смесь без олигосахаридов, две экспериментальные – смеси с разной концентрацией 2-фукозилактозы (2-FL). Четвертая группа находилась на грудном вскармливание.Это исследование (как и последующие, не столь крупные) продемонстрировало прирост физических параметров развития малышей (рост, вес, окружность головы), а также существенное снижение заболеваемости инфекционными болезнями в группе детей, получавших смесь с 2-FL в сравнении с детьми из контрольной группы. Кроме того, иммунологическое под-исследование подтвердило роль олигосахаридов в регуляции иммунного ответа. Концентрации всех маркеров воспаления были значимо ниже у младенцев, получавших смесь с 2-FL, чем у детей из контрольной группы. И соответствовали уровням, зарегистрированным у детей, находящихся на грудном вскармливание. Полученные результаты очень важны для производства смесей. В том числе, и предназначенных для детей старше года.Нов этом возрасте все дети уже пьют коровье или козье молоко- Дело в том, что олигосахариды грудного молока содержатся только в женском молоке. В коровьем молоке, как и в молоке других животных его очень мало, и только в первые несколько дней после родов. То же самое касается микронутриентов, иммунологических факторов. Кроме того, цельное коровье молоко, в котором очень много жира и белка, лучше вообще не давать детям до трех лет. Ожирение в детском возрасте уже стало государственной проблемой. Поэтому, если не получается сохранить грудное молоко до 2-3 лет, лучше использовать специализированные, предназначенные для этой возрастной группы продукты, которые имеют адаптированный для детей белково-жировой состав и обогащены важными микронутриентами (например, витаминами), которых в коровьем молоке совсем мало.