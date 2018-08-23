Кокосовое масло: яд или супер-еда?

Видеозапись выступления, в котором профессор Гарварда Карин Михелс (Karin Michels) называет кокосовое масло «чистым ядом», получила вирусное распространение. Последнее назвало эту лекцию «Кокосовое масло и другие ошибки в питании».В настоящее время многие эксперты действительно скептически смотрят на такой рост популярности этого продукта, хоть и не занимают столь радикальную позицию. Приведем позиции специалистов по питанию.Образ кокосового масла преобразился в последние годы, многие магазины натуральных продуктов взяли его в оборот. «Несмотря на большую шумиху вокруг него, подкрепить ее научно нечем», - говорит доктор Элис Лихтенштейн (Alice H. Lichtenstein), профессор Университета Тафтса.Кокосовое масло содержит много насыщенных жиров, признанных профессиональными организациями кардиологов важным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно американским рекомендациями, их количество в рационе должно быть сокращено до 20 грамм в день при диете в 2000 килокалорий.Доктор Лихтенштейн отмечает, что исследований пользы кокосового масла мало, и на сегодня нельзя говорить о его особых полезных свойствах.Отмечается, что оливковое масло безусловно превосходит кокосовое, когда речь идет о готовке. Чайная ложка последнего содержит примерно в шесть раз больше насыщенных жиров, практически достигая дневной нормы, установленной Американской ассоциацией сердца.«Из двух масел оливковое явно лучше, поскольку его мононенасыщенные жиры могут оказывать полезное действие на здоровье сердца», - говорит диетолог Аннемма Чамбли (Annessa Chumbley), спикер Американской ассоциацией сердца.Некоторые исследователи связывают основную насыщенную жирную кислоту кокосового масла, лауриновую, с образованием в организме «полезного холестерина» - липопротеинов высокой плотности. Но недавнее крупное исследование показало, что это не так, и лауриновая кислота ведет к образованию «вредного холестерина» (липопротеинов низкой плотности) в той же мере, что и пальмитиновая кислота сливочного масла. Они способствуют развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых болезней.Защитники кокосового масла настаивают на высоком содержании в нем полезных антиоксидантов. Это действительно справедливо для масла первого отжима, но на рынке чаще продается рафинированное масло, не содержащее такого количества антиоксидантов.«Эффект насыщенных жиров перевешивает пользу антиоксидантов», - ситает профессор Ки Сан (Qi Sun) из Гарвардской медицинской школы.Существует несколько типов кокосового масла, наиболее рекомендуемым из которых является масло первого отжима. Последнее может быть менее опасным по сравнению с маслами высокой степени переработки. Рафинированное, отбеленное и обесцвеченное масло может быть лишено многих полезных веществ. Доктор Том Бренна (Tom Brenna) из Корнеллского университета заявлял NYTimes, что использование масла первого отжима – важный момент. Он добавил, что нужно помнить об умеренности в употреблении этого продукта.