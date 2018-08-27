Без белковой пищи человек жить не может – она нужна нам для корректной работы органов, а также для синтезирования обменных процессов. Количество белка, сколько его нужно съедать в день, зависит от многих факторов – кто сушится или наращивает массу, тому нужно его больше, например. Поэтому мы рассмотрим все варианты для разных ситуаций, сколько кому нужно в день съедать белка.Сколько нужно съедать белка в день обычному человекуПотребность организма в белке для нормальной жизнедеятельности определяется его изначальной массой тела. Формула для расчёта, сколько нужно в день съедать белка, составляет:0,8-1 грамм на 1 килограмм массы тела.По нижней планке считаем, если вы не занимаетесь тяжёлым физическим трудом и не накачиваете мышцы, тогда можно взять по 0,8 грамма белка на 1 килограмм веса. А если вы активно ходите в спортзал или работаете на тяжёлой физической работе, тогда берите по 1 минимум грамму чистого белка для этой пропорции.Сколько нужно съедать белка в день для похуденияМногие популярные диеты основаны на принципе употребления белковой пищи, при этом обезжиренной. Это мудрое решение – наш организм просто так не может переваривать белок, он тратит на его переработку много энергии. А это значит, что съев чем больше вы будете съедать белковой пищи, тем быстрее похудеете. Количество белка, которое нужно съедать в день для похудения, составляет 1,5-2 грамма на один килограмм веса.Если ваш изначальный вес более 100 килограммов, то не увеличивайте норму – это грозит проблемами с почками. И помните, что не зависимо от того, сколько вам нужно в день съедать белка, необходимо пить минимум 1,5 литра воды для выведения продуктов его распада.Сколько нужно съедать белка в день на сушке телаСушка тела – это усиленное уменьшение жировой прослойки до критической отметки, то есть, оставляется только то количество жира, которое нужно для теплового обмена.Опытные спортсмены знают, что количество белка, сколько нужно его съедать в день при интенсивных тренировках, составляет 1,8-2,2 грамма в чистом виде на 1 килограмм массы тела. Бодибилдеры потому и едят так много творога, куриных грудок и яиц – эти продукты богаты легкоусвояемым белком, и поэтому не нужно есть их гору для получения белковой нормы.В то же время количество белка, сколько его нужно съедать в день для поддержания такой формы, легко получить из сбалансированного протеинового комплекса.