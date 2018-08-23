Летняя диета на 3 дня
Завтрак: начни утро с фруктового молочного коктейля и овсянки с фруктами.
Второй завтрак: тосты с подсоленным творогом и огуречный коктейль (огурец взбить блендером, добавить йогурт или кефир и мелко нарезанную зелень).
Обед: грибной суп и овощи в виде салата или рагу.
Ужин: фрукты с творогом.
Большой плюс диеты в том, что можно не ограничиваться микроскопическими порциями.
Можно и нужно позволять себе перекусы: яблоки, груши, абрикосы, персики и все то, чем так богато лето. И, конечно же, много пить: компоты без сахара, травяные чаи, воду, соки.
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