Летняя диета на 3 дня

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Нужно похудеть до понедельника? Предлагаем твоему вниманию короткий летний детокс.Завтрак: начни утро с фруктового молочного коктейля и овсянки с фруктами.Второй завтрак: тосты с подсоленным творогом и огуречный коктейль (огурец взбить блендером, добавить йогурт или кефир и мелко нарезанную зелень).Обед: грибной суп и овощи в виде салата или рагу.Ужин: фрукты с творогом.Большой плюс диеты в том, что можно не ограничиваться микроскопическими порциями.Можно и нужно позволять себе перекусы: яблоки, груши, абрикосы, персики и все то, чем так богато лето. И, конечно же, много пить: компоты без сахара, травяные чаи, воду, соки.