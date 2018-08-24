Как сбить температуру без таблеток

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Во время простуды обычно сильно повышается температура и чаще всего люди бегут в аптеку, чтобы купить антибиотики или жаропонижающие средства, хотя на самом деле можно обойтись и без них. Понизить температуру можно без лекарств, благодаря некоторым способам, о которых необходимо знать всем людям и тогда им не придется сразу же бежать в аптеку при первых симптомах простуды.Чаще всего, когда у человека температура его стараются тепло одеть и укутать в теплое одеяло, однако после таких действий температура человека наоборот может только подняться. Если у больного простудой слишком высокая температура, то ему наоборот надо одеться полегче, или же хотя бы не кутаться в одеяло, таким образом, удастся понизить температуру на пару градусов. Но во время этого, ни в коем случае нельзя открывать окна, иначе человек может простыть еще сильней. В помещении должно быть тепло и комфортно находиться такие условия обязательно нужно создать для больного.Во время простуды человеку необходимо пить много воды с ее помощью удастся понизить температуру. Больному человеку необходимо пить больше воды в два раза и пить придется около трех литров в день. Воду можно мешать с медом и лимонным соком, такой напиток поможет понизить температуру и поднимет иммунитет. Такие напитки следует употреблять в горячем виде по несколько раз в день, они помогают лучше любых аптечных порошковых средств. Также во время простуды советуют пить горячий чай с лимоном и малиной, это можно делать на протяжении всего дня, а также перед сном.Быстро понизить температуру поможет обтирание простым мокрым полотенцем, но это следует делать только тогда, когда температура выше тридцати восьми градусов. Правда надолго эффекта не хватит, отбирать тело придется каждые пару часов, во время таких процедур в комнате не должно быть сквозняка иначе больному можно будет только навредить.Также помогут понизить температуру как минимум на один или два градуса обтирание уксусом или спиртом, делать это желательно каждый два или три часа тогда температура не будет сильно повышаться. Однако после таких процедур кожа на теле может стать сухой, поэтому ее желательно потом намазать хорошим кремом.Специальная клизма поможет буквально за полчаса понизить температуру человека, правда процесс этот не самый приятный, чтобы приготовить специальную клизму необходимо сделать раствор из соли и холодной воды и добавить в него половину рюмки сока из свеклы. Выжать сок из свеклы можно с помощью хорошей соковыжималки, но если ее нет, то придется натереть ее на терке, подождать пока овощ даст сок и после этого отжать его с помощью чистой марли или очень мелкого сита. Такую клизму можно делать не более двух или трех раз в день. Также клизму для понижения температуры готовят из настоя из ромашки, после приготовления такого средства его необходимо сначала остудить, а потом обязательно процедить, только после этого можно будет делать себе клизму.Как еще можно снизить температуру без таблетокЕсли температура не сильно высокая, можно положить прямо на лоб больного человека мокрое полотенце, смоченное в холодной воде, менять такое полотенце необходимо каждые полчаса. Также можно включить вентилятор на слабую мощность и направить на человека на некоторое время, правда, этот метод может только усугубить состояние человека, если вентилятор держать долго включенным. Для того чтобы понизилась температура достаточно будет пяти или десяти минут после этого вентилятор необходимо включить.Для понижения температуры необходимо приготовить специальный компресс из сырого картофеля и обычного уксуса, для этого картошку необходимо сначала натереть на терке, добавить в нее немного уксуса, а потом эту кашу надо положить на марлю и равномерно разместить на лбу больного. Менять такие компрессы необходимо каждый час, так что заранее можно натереть побольше картофеля и поместить его в холодильник. Правда спустя некоторое время тертый картофель может начать чернеть, но полезные свойства при этом он не потеряет, и его можно будет спокойно использовать для приготовления таких лечебных компрессов.Если у человека поднялась слишком высокая температура выше тридцати девяти градусов, то в таком случае следует наполнить ванну прохладной, почти холодной водой и заставить больного полежать в такой воде некоторое время. Также в таком случае придется принять какое-то жаропонижающее средство, так как такая высокая температура может оказаться опасной для жизни. Дополнительно следует вызвать скорую помощь, если вдруг таблетки не помогут. Ведь опытные врачи знают что нужно делать в таких случаях и у них обычно всегда есть с собой все необходимые препараты.Настой из шиповника советуют пить регулярно во время температуры, так как это средство помогает ее быстро понизить и еще повышает иммунитет. Также следует готовить еще настои из липы, такие напитки можно употреблять только теплыми, но не горячими.Облепиховое варенье необходимо кушать во время такого заболевания с его помощью можно будет быстро сбить температуру, также в этом процессе может помочь вкусный морс из клюквы такие ягоды можно употреблять в сыром виде тоже. В клюкве содержится большое количество витамина C, именно поэтому этот продукт советуют употреблять во время простуды.Если человек где-то подхватил простуду, то ему непременно нужно кушать больше свежего чеснока, так как этот полезный продукт помогает быстро поднять иммунитет. Помимо чеснока еще необходимо кушать свежий лук, так как он тоже способствует быстрому выздоровлению.Нужно ли сбивать температуру?Не во всех случаях температуру нужно сбивать. Иногда это необходимое состояние, которое помогает организму справиться с болезненным состоянием во время простуды. Высокая температура помогает убить инфекцию в организме и говорит о том, что борьба идет активная. Если сбить такую температуру, то организму будет сложнее бороться с вирусами, которые гибнут при достаточно высокой температуре.