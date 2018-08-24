Что делать, если потеют руки

Чтобы справиться с проблемой максимально эффективно, важно знать ответ на этот вопрос.Потливость ладоней — частный случай гипергидроза. Кому-то везёт: их потовые железы от природы ленивы и работают неохотно. А у кого-то те же железы имеют врождённые трудоголические наклонности: реагируют ударными дозами пота на сущие пустяки. Например, на самое незначительное повышение температуры тела или легчайший всплеск адреналина. Чуть занервничал — и ладони стали холодными и липкими. Знакомо?Хорошая новость: это не болезнь.Гипергидроз рук (как, впрочем, и других частей тела) медики относят не к заболеваниям, а к индивидуальным особенностям человека.А значит, вылечить гипергидроз почти невозможно. Так же, как невозможно вылечить излишне длинный нос, оттопыренные уши или, положим, не тот цвет глаз. Проблему можно либо удалить хирургически, либо замаскировать.Единственное исключение — если ваш гипергидроз не врождённый (такой вид называют первичным), а приобретённый (вторичный). То есть, например, вы всю жизнь прожили с сухими ладонями, а в какой-то момент начали замечать, что они у вас необычно быстро покрываются влагой. В этом случае речь идёт о каких-то изменениях в организме, которые и спровоцировали потливость. Если их выявить и скорректировать, проблема влажных ладошек исчезнет сама собой.Что делать, если потеют рукиДля начала пройдёмся по быстрым и простым способам.1. ОхладитесьПерегрев — ключевая причина усилившегося потоотделения. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваши ладошки не страдали от жары. Следите за температурой воздуха в помещении и заведите привычку по возможности чаще полоскать руки в холодной воде.2. Пейте больше жидкостиНа первый взгляд звучит странно, но это работает. Достаточное количество влаги в организме — важный элемент защиты от перегрева.3. Поменяйте средства для ухода за кожейЖирные питательные кремы для рук создают вокруг кожи плёнку, которая ухудшает вентиляцию. В результате ладони быстрее перегреваются и больше потеют. Если без кремов не обойтись, отдавайте предпочтение лёгким увлажняющим средствам.4. Используйте санитайзеры для рук на спиртовой основеТакже подойдут гигиенические салфетки. Спирт испаряется быстрее воды, а потому эффективно охлаждает кожу.5. Обработайте ладони детской присыпкойТальк и крахмал, составляющие основу присыпки, — прекрасные абсорбенты: они моментально впитывают лишнюю влагу. Эффект сохраняется до нескольких часов.Можно также использовать тальк и картофельный или кукурузный крахмал по отдельности.7. Делайте массаж пищевой содойСода способна снизить потоотделение и улучшить испарение влаги. Рецепт массажной смеси прост: залейте 2 чайные ложки соды столовой ложкой воды. Втирайте получившуюся кашицу в кожу 5 минут. Затем вымойте руки прохладной водой.8. Протирайте руки яблочным уксусомОрганический уксус нормализует pH кожи и улучшает испарение пота. Протирайте ладони вечером, после завершения всех гигиенических процедур. Если есть возможность, уксус лучше не смывать на ночь.9. Носите с собой саше с листьями шалфеяТканевые подушечки с сушёным шалфеем достаточно просто время от времени мять в руках. Листья растения обладают вяжущими свойствами, уменьшают потоотделение, а также нейтрализуют неприятный запах.Также можно делать для рук ванночки с шалфеем. Заварите горсть листьев литром кипятка, дайте остыть и погрузите в отвар ладони на 20 минут.Что делать, если простые способы не помогают1. Обратите внимание на своё здоровьеЭта рекомендация касается вторичного гипергидроза или усилившегося потоотделения при первичном. Часто активность потовых желёз может иметь следующие причины:ожирение;беременность;менопауза;подагра;ревматоидный артрит;различные опухоли;злоупотребление спиртным;сахарный диабет;гипертиреоз.Учтите: список неполный. Ваша личная потливость запросто может быть признаком ещё десятка-другого заболеваний или физиологических состояний, а также побочным эффектом приёма некоторых лекарств (в частности, речь о гормональных препаратах).Поэтому, начиная борьбу с гипергидрозом, первым делом надо показаться терапевту и выслушать его рекомендации.2. Попросите врача выписать вам антихолинергические препаратыЭти лекарства блокируют нервные импульсы, провоцирующие потоотделение. Принимать их надо на постоянной основе, а уменьшения потливости стоит ждать не ранее чем через две недели после начала приёма.Могут помочь и антидепрессанты. Некоторые из этих препаратов уменьшают потоотделение, а заодно снижают связанную с ним тревожность.3. Пройдите курс ионофорезаВаши руки погрузят в ванночку с тёплой водой, сквозь которую пропустят слабый электрический ток. Это совсем не больно, но эффективно. Достаточно 2–4 сеансов, чтобы значительно снизить потоотделение на обрабатываемых участках.4. Сделайте симпатэктомиюТак называется хирургическая операция, в ходе которой врач удалит вам часть нервов, регулирующих потоотделение на ладонях. Операция занимает около получаса и проводится под общим наркозом. Это самый радикальный и эффективный путь навсегда забыть о влажных ладошках.