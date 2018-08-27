Томатный соус и обычный кетчуп снижают риск развития рака желудка и кишечника

Это установили сотрудники Политехнического университета Валенсии. Ученых интересовало, как томаты влияют на тело человека, если брать их в сыром виде и после термической обработки. Выяснилось: тушеные помидоры, добавляемые в соусы, гораздо полезнее, ведь в процессе термической обработки они сохраняют ликопин.Данное вещество усиливает действие пробиотиков, стимулирует рост полезных бактерий, оказывающих благотворное действие на микрофлору кишечника. Ликопин - пигмент красного цвета, в большом количестве содержащийся в помидорах. Это общепризнанный антиоксидант, а, значит, спасает клетки от действия свободных радикалов (дает противораковые свойства).Также он предотвращает окисление холестерина, снижая риск развития атеросклероза. Как показали наблюдения, томатный соус может реально замедлить распространение раковых клеток, да и в принципе возникновение рака желудка и кишечника.