Томатный соус и обычный кетчуп снижают риск развития рака желудка и кишечника
Данное вещество усиливает действие пробиотиков, стимулирует рост полезных бактерий, оказывающих благотворное действие на микрофлору кишечника. Ликопин - пигмент красного цвета, в большом количестве содержащийся в помидорах. Это общепризнанный антиоксидант, а, значит, спасает клетки от действия свободных радикалов (дает противораковые свойства).
Также он предотвращает окисление холестерина, снижая риск развития атеросклероза. Как показали наблюдения, томатный соус может реально замедлить распространение раковых клеток, да и в принципе возникновение рака желудка и кишечника.
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