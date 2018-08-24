Ученые рассказали, почему мужчины худеют быстрее женщин

Недавно учеными установлено, что мужчины худеют намного быстрее женщин независимо от того, на какой диете они «сидят», хотя их потеря веса снижается на протяжении следующих месяцев. Проанализировав 49 исследований по этой теме, выяснилась только небольшая разница в потере веса между полами, однако она всегда склонялась в пользу представителей сильного пола. Эксперты утверждают, что это обусловлено многими факторами, поскольку потеря веса зависит от разных причин, и их влияние на мужчин и женщин может отличаться.Во-первых, в целом вес мужчин больше, чем женщин. А это говорит о том, что чем человек больше, тем больше энергии у него будет сжигаться при передвижении или даже просто сидя в кресле. То есть, обменные процессы у мужчин протекают быстрее, чем у женщин. У мужчин, как правило, больше мышечной массы, чем у женщин, а тела с большим количеством мышц сжигают намного больше энергии.С возрастом, количество мышечной массы снижается примерно на 8% за десять лет в возрасте старше 40 лет – состояние, которое известно как саркопения. Это помогает объяснить, почему способность человека похудеть зависит от возраста. Поскольку женщинам чаще мужчин доводится готовить пищу в домашних условиях, они пробуют то, что готовят, даже не задумываясь о том, что эти калории тоже могут отразиться на их фигуре. К тому же женщины проводят дома больше времени, тогда как мужчины – на работе.Несмотря на то, что у женщин много домашних дел, они склонны перекусывать на протяжении дня в отличие от сильного пола, у которого на работе нет легкого доступа к холодильнику, поэтому голодные позывы для него могут остаться незамеченными. Кроме того мужчины намного реже, женщин употребляют вредную пищу в грустные минуты и не склоны «заедать» случившееся горе конфетами.