Ученые рассказали, почему мужчины худеют быстрее женщин
Во-первых, в целом вес мужчин больше, чем женщин. А это говорит о том, что чем человек больше, тем больше энергии у него будет сжигаться при передвижении или даже просто сидя в кресле. То есть, обменные процессы у мужчин протекают быстрее, чем у женщин. У мужчин, как правило, больше мышечной массы, чем у женщин, а тела с большим количеством мышц сжигают намного больше энергии.
С возрастом, количество мышечной массы снижается примерно на 8% за десять лет в возрасте старше 40 лет – состояние, которое известно как саркопения. Это помогает объяснить, почему способность человека похудеть зависит от возраста. Поскольку женщинам чаще мужчин доводится готовить пищу в домашних условиях, они пробуют то, что готовят, даже не задумываясь о том, что эти калории тоже могут отразиться на их фигуре. К тому же женщины проводят дома больше времени, тогда как мужчины – на работе.
Несмотря на то, что у женщин много домашних дел, они склонны перекусывать на протяжении дня в отличие от сильного пола, у которого на работе нет легкого доступа к холодильнику, поэтому голодные позывы для него могут остаться незамеченными. Кроме того мужчины намного реже, женщин употребляют вредную пищу в грустные минуты и не склоны «заедать» случившееся горе конфетами.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.megamedportal.ru - Добавил kerch в категорию Разное
Добавить комментарий