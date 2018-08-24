Нужно всего две недели на изменение микрофлоры кишечника

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта продемонстрировал, как непродолжительная смена рациона влияет на микрофлору кишечника. Вывод однозначен: после двух недель сбалансированного питания состав микроорганизмов в кишечнике ощутимо меняется.Это доказало исследование с участием 207 человек 18-64 лет. Диета, предлагавшаяся каждому добровольцу, включала базовую часть и индивидуальную. Всем участникам исследования предложили сократить потребление сахара, соли и насыщенных жиров, снизить потребление "пустых калорий" (сладкая газировка, выпечка, майонез), пить достаточное количество воды.До и после диеты анализировался состав микрофлоры кишечника (более 600 видов бактерий). Оказалось, диета сильно изменяла бактериальный состав микрофлоры кишечника. И уходило на это не так много времени. Эксперты убеждены: открытие позволит разработать эффективные индивидуальные диеты на основе данных о микрофлоре кишечника.