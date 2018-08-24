Кардиологи: пить алкоголь не только можно, но и полезно

Университетский колледж Лондона и Кембриджский университет утверждают: спиртное полезно для человека. По словам ученых, умеренное потребление алкогольных напитков позволяет снизить риск развития сердечно-сосудистых недугов. В доказательство приводится исследование более 35000 человек.Так, люди, потреблявшие умеренное количество спиртного (168 граммов этанола в неделю для мужчин и 112 граммов - для женщин), реже страдали от болезней сердца. Показатель заболеваемости составлял 3,8%. А вот чаще всего проблемы сердечно-сосудистого характера имели люди, вообще отказавшиеся от спиртного (6,1% человек, принимавших участие в исследовании).В общей сложности за период наблюдения было зарегистрировано 1718 случаев ишемической болезни сердца и 325 летальных исходов. Кстати, психологи советуют работающим людям периодически употреблять спиртное. Хотя считается, что выпивающие сотрудники не в состоянии эффективно работать, исследование показало: трезвенники чаще не могут выполнять свои должностные обязанности по сравнению с людьми, умеренно употребляющими спиртное. Плюс, трезвенники чаще уходят на больничный.