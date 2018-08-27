Названа главная причина мигрени у женщин

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Мигрень объясняется избытком или повышенной чувствительностью к эстрогену.Группа исследователей под руководством Антонио Феррер-Монтиеля из Университета Мигеля Эрнандеса в Эльче выяснила, почему женщины примерно втрое чаще мужчин страдают от мигрени. Как оказалось, ключевую роль в этом играет женский половой гормон эстроген, причём специалистам удалось приблизиться к пониманию того, какой процесс за этим стоит.На первом этапе исследования учёные обобщили результаты нескольких десятков ранее опубликованных научных работ на аналогичную темы. В результате специалисты обратили внимание на то, что усиление и ослабление мигрени у женщин порой было связано с событиями, связанными с изменением уровня эстрогена в организме.Специалисты проверили, каким образом женские половые гормоны могут быть связаны с мигренью, и пришли к выводу, что он влияет на работу рецепторов TRPV1, который, в свою очередь, могут быть с мигренью связаны. В пользу этого свидетельствует, в частности, тот факт, что данные рецепторы и нервные клетки, реагирующие на эстроген, во многих случаях располагались в одних и тех же участках головного мозга.Таким образом, если мигрень объясняется избытком или повышенной чувствительностью к эстрогену, это позволяет объяснить, почему мужчины, у которых этот гормон вырабатывается в значительно меньших количествах, реже сталкиваются и с головной болью такого рода.По мнению учёных, что на основании полученных ими данных можно будет создать более эффективные препараты для лечения мигрени, и авторы новой научной работы в будущем планируют провести доклинические испытания подобного средства.Мигрень- неврологическое заболевание, наиболее характерным симптомом которого являются сильные приступы головной боли, чаще всего в одной половине головы, не связанные с травмами или нервным перенапряжением.