Врачи назвали самый полезный овощ для здоровья

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Вы когда-нибудь задумывались, в чем секрет долголетия китайского народа? В обычной капусте! Эта овощная культура не только одна из самых распространенных в мире, но и одна из самых полезных.Состав и целебные свойства капустыНесмотря на низкое содержание жира и калорий (25 калорий на 100 г), капуста очень питательна. Всего полстакана капусты (75 г) содержит 4 г углеводов (в том числе 1 г волокна и 2 г сахара) 1 г белка; 30-35% суточной потребности витамина С; 81,5 мг витамина К; 11 мг магния; 22 мг фолиевой кислоты витамин В-6, пантотеновую кислоту (витамин B-5), пиридоксин (витамин B-6) и тиамин (витамин B-1); минералы (кальций, калий марганец, железо и магний) антиоксиданты (холин, бета-каротин, лютеин, зеаксантин) флавоноиды (кемпферол, кверцетин и апигенин).Именно капуста обогащает наш организм такими важными составляющими, как индол-3-карбинол, лютеин, зеаксантин, сульфорафан. Эти соединения являются мощными антиоксидантами и, как известно, помогают защитить от заболеваний дыхательной системы, рака толстой кишки и предстательной железы, а также снижают в крови уровень «плохого» холестерина.Благодаря высокому содержанию витамина С, регулярное употребление капусты помогает человеческому организму вырабатывать устойчивость к инфекциям, уничтожая свободные радикалы. Самую высокую антиоксидантную ценность имеет синяя капуста.Минералы в составе капусты контролируют частоту сердечных сокращений и кровяное давление, а также для образования красных кровяных телец. В 100 г капусты содержится 63% суточной нормы витамина К, влияет не только на свертывания крови, но и играет не последнюю роль в метаболизме костной ткани.Кроме того, витамин К помогает в профилактике и лечении болезни Альцгеймера, поскольку предотвращает повреждение нейронов в головном мозге.