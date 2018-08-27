Натуральные средства борьбы с неприятным запахом тела

Летом довольно часто обостряется проблема неприятного запаха тела. Эксперты назвали несколько самых эффективных натуральных методов борьбы с этим нежелательным ароматом.Самым эффективным методом борьбы с неприятным запахом тела является наиболее очевидный - душ. В летнее время душ надо принимать не реже одного раза в день, и особенно после пребывания на жарком солнце. Попробуйте применить кокосовое масло, которое сохраняет приятный запах тела максимально долго. У него имеются противомикробные свойства, ограничивающие рост бактерий, рождающих неприятный запах. Кокосовое масло также поддерживает здоровье пищеварительной системы.Человечеству давно и хорошо известны натуральные антисептические свойства лимона, который удаляет неприятный запах тела и даже контролирует запах изо рта, ограничивая деятельность бактерий. Лимон - кислотный продукт, и его сок снижает рост вредных бактерий на коже. Кроме того, лимон укрепляет иммунную систему и помогает выводить вредные токсины из организма. Можно попробовать прибегнуть и экзотическим для нашей страны семена нима. Они рекомендуются в Аюрведе по целому ряду медицинских показаний. Семена обладают противогрибковым, противобактериальным и антисептическим воздействием, помогая удалять бактерии, рождающий неприятный запах.Если эти семена продаются далеко не в каждом магазине, то уж помидоры можно купить везде. Они также обладают антибактериальным и антисептическим воздействием, ведь даже употребление томатного сока приводит к снижению температуры тела, а это, в свою очередь, уменьшает потливость. Наконец, достаточно просто пить побольше воды. Вода выводит токсины из организма и воздействует в качестве нейтрализатора, не давая бактериям формироваться в кишечнике.