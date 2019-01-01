Из-за низкоуглеводных диет люди меньше живут

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Питание с низким количеством углеводов и высоким уровнем жиров может уменьшить продолжительность жизни человека. Таковы выводы исследования, продолжавшегося 25 лет.Популярная среди многих людей жирная диета, которая содержит минимальное количество углеводов, способна уменьшить продолжительность жизни человека. Речь идёт о системах питания, которые известны под названием диета Аткинса или кетогенная диета. В последние годы они стали очень популярны, их продвигают такие знаменитости, как Гвинет Пэлтроу и Ким Кардашян. Однако новое исследование, в ходе которого за 15 400 человек наблюдали в течение более 25 лет, показало, что любители низкоуглеводных диет умирают на 4 года раньше тех, кто предпочитал полностью сбалансированное питание.Причём даже те люди, кто употреблял большее количество углеводов в пищу, всё-таки жили дольше, по сравнению с теми, кто существенно ограничивал приём углеводов. Исследователи выяснили, что начиная с 50-летнего возраста, для поклонников сбалансированного по углеводам и жирам питания средняя продолжительность жизни составляла 83 года, а для тех, кто ограничивал углеводы, она равнялась 79 годам. Для тех же, кто увеличивал содержание углеводов более чем до 70% от общей суточной калорийности, средняя продолжительность жизни равнялась 82 годам.Исследователи из Brigham and Women’s Hospital в Бостоне выяснили, что замена углеводов белками и жирами из животных источников связана с повышенным риском смертности, по сравнению с умеренным употреблением углеводов. В противоположность этому, замена углеводов растительными источниками пищи связана с низким риском смертности.