Что нужно знать о раке легкого?..

Рак легкого является одной из патологий, возникновение которой возможно предотвратить. Заболевание сложной этиологии, оно, как правило, развивается в результате курения и множественных генетических факторов. Один из них — это хромосома 15q25.1, ранее она была идентифицирована как ведущий фактор предрасположенности к развитию рака легкого, курению и никотиновой зависимости. Однако ни одно из предыдущих исследований не изучало механизмы этого ведущего фактора или не подтверждало документально пути восприимчивости, которые позволяют данной хромосоме изменять развитие заболевания.Этой центральной проблемой занималась исследовательская группа под руководством научного сотрудника отдела биомедицинских данных в Медицинской школе Гейзеля Дартмута (Dartmouth’s Geisel School of Medicine), США, Сюйми Джи (Xuemie Ji). Команда ученых определила два основных пути, включающих механизм, с помощью которого локус хромосомы 15q25.1 влияет на риск развития рака легкого.Первый путь — это путь взаимодействия с нервной системой, который причастен к никотиновой зависимости. Другой путь может контролировать ключевые компоненты во многих биологических процессах, таких как перенос питательных веществ и ионов, а также иммунная система человека.«Наши открытия путей, раскрывающие понимание механизма этиологии и развития рака легкого, потенциально сократят интервал между увеличением количества биологических знаний и использованием их для лечения пациентов, — отмечает С. Джи. — Блокирование генов, расположенных ниже или параллельно этим путям, может стать стратегией лечения такого вида рака».В исследовании использовали две независимые когорты из 42 901 индивидуумов с общегеномным набором генетических вариаций, а также набор данных экспрессий в легочной ткани 409 пациентов со злокачественной опухолью легкого для подтверждения результатов. Для анализа и подтверждения надежности данных, а также того, что они могут быть повторены различными методами, использовали два различных способа. «Насколько нам известно, это первое исследование для изучения патогенных путей, связанных с механизмами хромосомы 15q25.1, и первое, в котором использован новый подход к анализу данных и подтверждению результатов, — отмечает С. Джи. — Способность блокировать повреждающие генетические варианты в низлежащих или в параллельных путях может улучшить прогноз и выживаемость при раке легкого и, следовательно, обеспечить альтернативные стратегии лечения такого рака».Команда ученых работает над выявлением большего числа механизмов, которые обусловливают увеличение количества случаев рака легкого. Их работа направлена на то, чтобы дать объяснение большему количеству случаев развития рака легкого.