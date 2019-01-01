О каких проблемах говорит непривычный привкус во рту

Человеческий организм обладает сильными защитными механизмами и старается сразу же оповещать нас о любых проблемах со здоровьем.Непривычный привкус во рту — один из малоприятных "сюрпризов", который может свидетельствовать о начинающемся заболевании или дисфункции органов и систем.Эксперты рассказали, какие же привкусы являются признаками болезни. Во многих случаях это может стать хорошей подсказкой для постановки правильного диагноза.1. Сладкий привкусВозможные причины:Нарушение выработки инсулина на фоне повышенного количества сахара в пище из-за неправильной работы поджелудочной железы.Регулярный стресс. Он также способствует повышению уровня глюкозы в крови, поэтому в периоды хронического эмоционального перенапряжения люди нередко ощущают сладость на языке.Отравление ядами. Когда отравляющие вещества (например, фосген или пестициды), попав в организм, воздействуют на несколько систем органов одновременно, это зачастую сопровождается появлением сладковатого привкуса во рту.Проблемы с нервной системой. При повреждении нервных волокон мозг оказывается не в состоянии качественно обрабатывать поступающую информацию, что может сопровождаться ощущением сладкого в ротовой полости.Важно отметить, что появление сладкого привкуса только наводит на мысль о возможном патологическом процессе, по одному лишь этому симптому диагноз не ставится.2. Кислый привкусВозможные причины:Болезни ЖКТ. Многие заболевания желудочно-кишечного тракта, среди которых язвенная болезнь желудка, гастрит, рефлюксная болезнь и другие патологические процессы сопровождаются повышением кислотности желудочного сока.Беременность. Из-за давления увеличенной матки на органы пищеварения может произойти заброс кислоты из желудка в пищевод и ротовую полость.Нарушения функций поджелудочной железы.Болезни зубов. Пародонтит, кариес и другие стоматологические проблемы в большинстве случаев меняют привкус во рту, в том числе и на кислый.Повышенная кислотность желудочного сока.Нарушение водного баланса, а также злоупотребление копчёными, жирными или некачественными продуктами.3. Горький привкусВозможные причины:Заболевания печени. В этом случае горьковатый привкус во рту сопровождается тяжестью в правом подреберье.Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.Заболевания желчного пузыря и желчевыделительной системы. Поскольку желчь отличается горьким вкусом, попадая в ротовую полость вследствие нарушений работы указанных органов, она вызывает жгучую горечь.Приём лекарственных препаратов против аллергии.Стресс.Злоупотребление жирной пищей, которое способствует чрезмерному желчеобразованию.4. Солёный привкусВозможные причины:Воспаление слюнных желез. При различных бактериальных инфекциях количество и химический состав слюны меняются, а с ними и привкус во рту.Обезвоживание. Недостаток воды в организме также меняет состав слюны, вследствие чего она становится более концентрированной - солёной.Отсутствие надлежащей гигиены полости рта.Онкологические заболевания. В результате лучевой терапии и приёма противораковых препаратов, которые назначают при лечении данных заболеваний, нередко повреждаются вкусовые рецепторы, что приводит к возникновению привкуса соли на языке.Важно понимать, что неприятный привкус во рту — лишь один из возможных признаков перечисленных болезней и нарушений работы организма. Если он сопровождается и другими вволнующими симптомами, лучше проконсультируйтесь со специалистом.