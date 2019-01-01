О каких проблемах говорит непривычный привкус во рту

Человеческий организм обладает сильными защитными механизмами и старается сразу же оповещать нас о любых проблемах со здоровьем.

Непривычный привкус во рту — один из малоприятных "сюрпризов", который может свидетельствовать о начинающемся заболевании или дисфункции органов и систем.

Эксперты рассказали, какие же привкусы являются признаками болезни. Во многих случаях это может стать хорошей подсказкой для постановки правильного диагноза.

1. Сладкий привкус

Возможные причины:

Нарушение выработки инсулина на фоне повышенного количества сахара в пище из-за неправильной работы поджелудочной железы.

Регулярный стресс. Он также способствует повышению уровня глюкозы в крови, поэтому в периоды хронического эмоционального перенапряжения люди нередко ощущают сладость на языке.

Отравление ядами. Когда отравляющие вещества (например, фосген или пестициды), попав в организм, воздействуют на несколько систем органов одновременно, это зачастую сопровождается появлением сладковатого привкуса во рту.

Проблемы с нервной системой. При повреждении нервных волокон мозг оказывается не в состоянии качественно обрабатывать поступающую информацию, что может сопровождаться ощущением сладкого в ротовой полости.

Важно отметить, что появление сладкого привкуса только наводит на мысль о возможном патологическом процессе, по одному лишь этому симптому диагноз не ставится.

2. Кислый привкус

Возможные причины:

Болезни ЖКТ. Многие заболевания желудочно-кишечного тракта, среди которых язвенная болезнь желудка, гастрит, рефлюксная болезнь и другие патологические процессы сопровождаются повышением кислотности желудочного сока.

Беременность. Из-за давления увеличенной матки на органы пищеварения может произойти заброс кислоты из желудка в пищевод и ротовую полость.

Нарушения функций поджелудочной железы.

Болезни зубов. Пародонтит, кариес и другие стоматологические проблемы в большинстве случаев меняют привкус во рту, в том числе и на кислый.

Повышенная кислотность желудочного сока.

Нарушение водного баланса, а также злоупотребление копчёными, жирными или некачественными продуктами.

3. Горький привкус

Возможные причины:

Заболевания печени. В этом случае горьковатый привкус во рту сопровождается тяжестью в правом подреберье.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Заболевания желчного пузыря и желчевыделительной системы. Поскольку желчь отличается горьким вкусом, попадая в ротовую полость вследствие нарушений работы указанных органов, она вызывает жгучую горечь.

Приём лекарственных препаратов против аллергии.

Стресс.

Злоупотребление жирной пищей, которое способствует чрезмерному желчеобразованию.

4. Солёный привкус

Возможные причины:

Воспаление слюнных желез. При различных бактериальных инфекциях количество и химический состав слюны меняются, а с ними и привкус во рту.

Обезвоживание. Недостаток воды в организме также меняет состав слюны, вследствие чего она становится более концентрированной - солёной.

Отсутствие надлежащей гигиены полости рта.

Онкологические заболевания. В результате лучевой терапии и приёма противораковых препаратов, которые назначают при лечении данных заболеваний, нередко повреждаются вкусовые рецепторы, что приводит к возникновению привкуса соли на языке.

Важно понимать, что неприятный привкус во рту — лишь один из возможных признаков перечисленных болезней и нарушений работы организма. Если он сопровождается и другими вволнующими симптомами, лучше проконсультируйтесь со специалистом.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил vilka в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь