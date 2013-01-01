5 признаков, свидетельствующих о недостатке белка в рационе

По данным Национальной медицинской академии (Institute of Medicine), США, рекомендуемая суточная норма белка для взрослых женщин и мужчин составляет 46 и 56 г соответственно.Принято считать, что лица, употребляющие мясо, не подвержены дефициту белка, в то время как вегетарианцы, веганы или лица, придерживающиеся других ограничительных диет, могут испытывать слабый или тяжелый недостаток, не осознавая этого.Признаки, указанные ниже, могут свидетельствовать о недостаточном потреблении белка.1. Постоянное чувство голодаДанные исследования, проведенного в 2013 г. учеными из Университета Сиднея (University of Sydney), Австралия, свидетельствуют, что повышенный аппетит может быть признаком недостаточного количества белка в рационе.«Мы выявили, что независимо от возраста или индекса массы тела (ИМТ) потребность тела в белке настолько сильна, что человек будет продолжать есть, пока организм не получит достаточное количество этого нутриента. Повышенный аппетит может свидетельствовать об этом», — заявила ведущий автор исследования доктор Элисон Госби (Alison Gosby).2. Потеря мышечной массыПроцесс поддержания силы и репаративных процессов в мышцах может быть затруднен без достаточного потребления аминокислот, то есть молекул белка.«Если в рационе недостаточно аминокислот, то тело начинает разрушать мышцы, чтобы получить необходимые вещества из мышечных волокон, — отметила диетолог Эрин Палински-Уэйд (Erin Palinski-Wade). — Это приводит к потере мышечной массы, силы и замедлению метаболизма».3. Частые простудыДанные некоторых исследований свидетельствуют, что иммунная система сложнее функционирует при недостаточном потреблении белка.Это связано с тем, что дефицит протеина может привести к гибели лейкоцитов, которые необходимы для защиты от патологического влияния на организм бактерий или вирусов. Человек становится более восприимчивым к инфекциям, а также переносит их очень тяжело.4. Выпадение волосВолосы состоят из белка, который называется кератин. Если организм не получает достаточно протеина из пищи, то может нарушится производство этого структурного элемента, что вызывает временное истончение волос и их выпадение.5. Отечность ногОтек — это накопление избыточной жидкости в тканях организма, что визуально имеет вид припухлости. Согласно данным Harvard Health белок необходим для «сдерживания» жидкости внутри кровеносных сосудов, чтобы она не просачивалась в ткани.Если уровень белка крови — альбумина слишком низкий, жидкость задерживается в тканях тела. Отек, возникновение которого обусловлено данным процессом, обычно отмечают на ногах, в области лодыжек.