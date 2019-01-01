Семь причин немедленно включить в рацион натуральный греческий йогурт

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Еще несколько лет назад натуральный греческий йогурт редко встречался на прилавках супермаркетов. Сегодня этот продукт можно купить практически в любом магазине. Поклонники здорового питания уже давно обратили внимание на этот йогурт.Греческий йогурт отличается нежным вкусом — он буквально тает во рту. На этом достоинства продукта не заканчиваются: он полезен и укрепляет иммунитет. А еще греческий йогурт можно дополнить горстью ягод или ломтиками фруктов, сделав его еще вкуснее и полезнее.Эксперты рассказали о семи полезных свойствах натурального греческого йогурта, которые убедят вас добавить этот продукт в свой повседневный рацион.Изумительный вкусГреческий йогурт — это вкусно. Он отличается нежным вкусом и буквально тает во рту. Остаться равнодушным к этому продукту просто невозможно. Именно поэтому, однажды попробовав греческий йогурт, вы обязательно включите его в свой рацион на постоянной основе.Чтобы сделать греческий йогурт еще вкуснее и полезнее, добавляйте в него дополнительные ингредиенты.Греческий йогурт прекрасно сочетается со свежими ягодами или фруктами, орехами или домашней гранолой, цукатами или сухофруктами, медом или сиропом агавы. Также можно добавить в йогурт немного корицы или молотого мускатного ореха. Изысканный вкус гарантирован!Низкое количество жира и сахараГреческий йогурт — один из самых полезных продуктов, который можно встретить на прилавках почти всех современных супермаркетов. Он отличается богатым составом: витамины А и С, кальций, железо. Однако самые преданные поклоники этого продукта любят его еще и за то, что в греческом йогурте содержится минимум жира и сахара, что превращает его не только во вкусный, но и в очень полезный продукт.С греческого йогурта идеально начинать свой день. Такой завтрак поднимет настроение и подарит заряд бодрости. Низкое количество сахара не вызовет резких скачков инсулина, а значит чуство голода вы почувствуете еще не скоро. Греческий йогурт также станет отличным перекусом в течение дня или источником энергии перед тренировкой.Не вредит фигуреГреческий йогурт любят диетологи. Несмотря на немаленький процент жирности, в нем не так уж много калорий. Греческий йогурт не вредит фигуре, ведь в его составе содержатся насыщенные жиры. В организме они преобразуются в энергию, а не откладываются на талии и бедрах.Если вы следите за калориями, выбирайте греческие йогурты с меньшим процентом жирности. Такой йогурт можно есть каждый день: он не вредит фигуре и поставляет в организм полезные и питательные вещества.Как здорово, что поддерживать фигуру в тонусе можно без жестких ограничений, сохранив в рационе вкусные продукты! Именно поэтому греческий йогурт часто можно встретить в продуктовой корзине худеющих и спортсменов.Поставляет белокСпортсмены обратили внимание на греческий йогурт не только из-за диетических свойств этого продукта. Натуральный греческий йогурт — известный источник качественного белка: в нем содержится до 20 граммов этого ценного вещества.В греческом йогурте содержится больше белка, чем в других йогуртах.Белок — "строительный материал" для организма человека. Он принимает участие во всех ключевых процессах жизнедеятельности и участвует в строительстве и росте новых клеток. Нехватка белка в организме препятствует формированию мышц, поэтому спортсмены стараются добавить в свой рацион это питательное вещество.Поднимает настроениеУдивительный факт: греческий йогурт поднимает настроение и успокаивает нервную систему. Все дело в высоком содержании витаминов группы В в его составе.Научные исследования показали, что вещества, которые входят в состав греческого йогурта, помогают организму бороться с плохим настроением, хронической усталостью и первыми симптомами депрессии. Если чувствуете, что настроение сдает позиции, обязательно включите в свой рацион греческий йогурт. А чтобы вернуть себе оптимизм и позитив в кратчайшие сроки, сочетайте греческий йогурт с бананом, в котором содержится "гормон радости" серотонин.Удобен для перекусовСовременный человек живет активной жизнью: работа, учеба, тренировки, встречи с друзьями. При таком распорядке дня сложно наладить правильное питание, особенно позаботиться о здоровых перекусах. Чаще всего вместо полезных снэков человек на ходу перекусывает фастфудом, булочками, шоколадными батончиками и прочими продуктами, которые едва ли можно назвать безопасными для здоровья.Греческий йогурт — отличный вариант перекуса, который вписывается во все стандарты здоровой еды. Во-первых, из-за высокого содержания белка он заряжает энергией и утоляет чувство голода. Во-вторых, в нем содержится минимум сахара, а это значит, что такой перекус не навредит вашей фигуре.Питьевой греческий йогурт — идеальный перекус в течение дня.Еще одно очевидное преимущество греческого йогурта как перекуса — удобный формат. Питьевой йогурт максимально удобен для перекуса, ведь вам не потребуются дополнительные приборы и такой йогурт можно пить даже в пробке, очереди или в парке. Пусть обстоятельства не будут помехой для правильного перекуса!Заменяет калорийные соусыЧасто салаты заправляют калорийными соусами на основе майонеза, сметаны или даже сливок. Такие соусы только портят питательную ценность полезного салата, который вы с любовью порезали для себя и домашних.Греческий йогурт можно сочетать с различными дополнительными ингредиентами, которые сделают ваш салат еще вкуснее. Например, его можно смиксовать со свежей рубленой зеленью, пряностями и специями. Получится вкусная, но при этом полезная и низкокалорийная заправка, которая украсит салаты из овощей, мяса, птицы, морепродуктов, бобовых и других ингредиентов. Вкусно — вовсе не значит калорийно или опасно для фигуры!