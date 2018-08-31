Медики рассказали, в каких случаях овсянка может быть опасной для здоровья

Овсяная каша – древнее блюдо.Овсянка – продукт-фаворит среди диетологов, который они рекомендуют всем, кто заботится о своем здоровье и рационе.Но в ходе недавних исследований были получены неутешительные результаты, специалисты выяснили, что из-за овсянки можно заработать лишние килограммы.Еще с детства нам известно, что овсянка – очень ценный и полезный продукт. Нас кормили ею в садах, школах, а во взрослой жизни диетологи и фитнес-тренеры поют ей дифирамбы, и тут вдруг – овсянка, оказывается, несет опасность для красивой фигуры.Овсяная каша – древнее блюдо, которое в почете у многих стран и народов. А как же по-другому? Крупа сытная, доступная, да еще и полезная. В ней содержится магний, кальций, железо, калий, фосфор и цинк! Просто фабрика витаминов. Но есть одно большое «но».Группа ученых-диетологов из США выяснила, что действительно полезной овсяная каша может быть, только если употреблять и готовить ее правильно.Три секрета, чтобы овсянка несла пользу, а не вред.Секрет №1Овсянку следует употреблять только на завтрак, в количестве не более четырех столовых ложек за один прием. В первую очередь каша богата углеводами, а их большое количество способствует появлению лишних килограммов и жировых отложений. Поэтому, если вы стремитесь к красивой фигуре и хотите быстро похудеть, не забывайте это важное правило!Секрет №2Овсяная каша полезна только в том случае, если вы не добавили в нее значительную порцию масла, несколько ложек сахара, шоколад, мед и прочие лакомства. Если классическая постная каша превратилась во что-то типа мюсли, то обо всех ее ценных качествах можно забыть, при этом лишний вес и объем в области талии вас долго ждать не заставит. Хотите похудеть – употребляйте постную овсянку!Секрет №3Прежде чем переходить на овсянку и употреблять эту кашу каждое утро, посоветуйтесь с лечащим врачом. При определенных заболеваниях желудочно-кишечной сферы овсяная крупа, скорее враг, чем друг. Ну а если каша из детства вам разрешена и вы употребляете ее правильно, то можете быть спокойны. Красивая фигура, а также профилактика гипертонии и диабета вам обеспечены!