Врачи объяснили, почему не стоит полностью отказываться от сладостей

Отказ от сладкого вреден для здоровья.Не секрет, что торты, пирожные, шоколад, печенье и другие продукты, содержащие сахар, вредят фигуре и не идут на пользу человеку.Однако недавно группа ученых сделала любопытное открытие.Эксперты выяснили, что у людей, которые полностью отказались от сладкого, повышается вероятность возникновения артрита и тромбоза.К такому выводу пришли ученые после диетологического исследования. Также они установили, что отказ от сладкого может привести к ухудшению работы печени и селезенки.Кроме всего, сахар влияет на настроение человека. Продукты, в составе которых есть сахар, влияют на выработку гормона радости. Поэтому те, кто питаются "здоровой едой", склонны к стрессам и депрессии.