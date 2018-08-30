Врачи объяснили, почему не стоит полностью отказываться от сладостей
Не секрет, что торты, пирожные, шоколад, печенье и другие продукты, содержащие сахар, вредят фигуре и не идут на пользу человеку.
Однако недавно группа ученых сделала любопытное открытие.
Эксперты выяснили, что у людей, которые полностью отказались от сладкого, повышается вероятность возникновения артрита и тромбоза.
К такому выводу пришли ученые после диетологического исследования. Также они установили, что отказ от сладкого может привести к ухудшению работы печени и селезенки.
Кроме всего, сахар влияет на настроение человека. Продукты, в составе которых есть сахар, влияют на выработку гормона радости. Поэтому те, кто питаются "здоровой едой", склонны к стрессам и депрессии.
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