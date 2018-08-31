Ученые назвали продукт, "сжигающий" лишние килограммы

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Острый перец может способствовать уменьшению массы тела.Начиная примерно с 7500 г. до н.э. перец чили, принадлежащий к виду Capsicum annuum, стал частью человеческой диеты в Южной, Средней и Северной Америке.Капсаициноиды в основном содержатся в острых перцах (чили, кайенский, красный), и только единственный представитель этого вида - болгарский перец - не производит капсаицин (липофильное химическое вещество, которое может вызвать сильное жжение при контакте со слизистой оболочкой). Согласно имеющейся информации, капсаициноиды обладают широким спектром биологической и физиологической активности, воздействуя на нейропатическую боль, воспаление, оксидативный стресс, диабетическую невропатию, псориаз, артрит, онкологические заболевания, оказывая антилитогенный и кардиопротекторный эффект.Научный взгляд на капсаициноидыНекоторые ученые указывают на то, что капсаициноиды играют важную роль в рамках менеджмента массы тела. Они могут демонстрировать потенциальные преимущества при уменьшении массы тела, липолизе, а также стимулировать термогенез и повышенные энергозатраты путем активации рецепторов. Показано, что капсаициноиды помогают улучшить метаболизм и гормональный гомеостаз, чувствительность к инсулину и лептину, кардиоваскулярное здоровье и эндотелиальную функцию. Результаты исследований показывают, что капсаициноиды, по-видимому, регулируют ощущение голода и сытости, уровень метаболитов в крови, а также высвобождение катехоламинов. Исходя из этого ученые Соединенных Штатов Америки провели двойное слепое рандомизированное когортное плацебо-­контролируемое исследование для оценки влияния капсаициноидов на жировую ткань в организме, учитывая конституцию тела, диетические паттерны и метаболические склонности участников исследования. Результаты этой работы опубликованы 13 августа 2018 г. в журнале «BMC Obesity».РезультатыУчастниками исследования стали здоровые лица мужского и женского пола в возрасте от 18 до 56 лет, не принимавшие за предыдущие 6 мес добавок, способствующих повышению работоспособности, и др. Исключены участники с аллергическими реакциями на продукты питания и лекарственные средства, принимающие любые добавки за 1 мес до начала периода наблю­дения, а также те, кто имел любые относительные или абсолютные противопоказания (в том числе беременность). В результате в группу плацебо вошли 28 участников, в группу низких доз капсаициноидов (2 мг) - 27, высоких доз (4 мг) - 22.Одним из основных открытий в рамках настоящего исследования стала дозозависимость эффекта и необходимость применения капсаициноидов в высоких дозах для снижения процентного содержания жировой ткани в организме. Показано, что в рамках настоящего исследования участники были здоровы и имели незначительную избыточную массу тела, поэтому нельзя исключить, что лица с более высоким индексом массы тела могут извлечь большую выгоду. В аналогичном исследовании ученые выявили, что при потребле­нии капсаициноидов повышаются энергетические затраты на 50 ккал/сут, что приводит к клинически значимым показателям уменьшения массы тела через 1–2 года. Также отмечается, что регулярное потребление капсаициноидов значительно уменьшает количество жировой ткани в области живота, снижает аппетит и потребление энергии. В проведенном анализе отмечено, что эти вещества усиливают окисление липидов.ИтогВ заключение исследователи пришли к выводам, что капсаициноиды можно использовать в долгосрочной перспективе в качестве средства для менеджмента естественной массы тела, однако для дальнейшего изучения этих эффектов необходимы продолжительные плацебо-контролируемые рандомизированные исследования с капсаициноидами в высоких дозах.