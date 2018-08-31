Себорейный дерматит на руках и методы борьбы с ним

Себорейный дерматит — это заболевание, представляющее собой воспалительный процесс на участках кожи с сальными железами, является хроническим. Чаще поражает области спины, лица, груди и головы, в местах роста волос – места большего скопления сальных желез. Однако остальные участки тела не являются исключением, и также могут быть ею затронуты, в том числе и руки.В том, что люди получают такое заболевание виноваты его возбудители – дрожжеподобные грибы Malassezia globosa и Malassezia restricta, имеющиеся на эпидермисе каждого человека. Но само их наличие у человека не вызывает болезни. Это происходит, когда, с усилением выделений сальных желез, их количество тоже увеличивается, что и приводит к воспалению и зуду кожи. Помимо данного названия болезнь также именуют себорейной экземой или себореей. В народе себорейный дерматит еще называют «салотечением».Для пораженных болезнью участков кожи характерны покраснение, припухлость и отечность. Заболевание обычно сопровождается повышением температуры у больного, а также жжением и зудом пораженных участков. В местах покраснения кожи, выглядящих обычно крупными бляшками, также могут быть мелкие и даже крупные пузырьки с жидкостью, герметичность которых легко нарушается, что приводит к намоканию пораженной поверхности. Естественно, что у каждого человека болезнь проходит индивидуально, с разной степенью осложнений и пораженности участков кожи.Причины возникновения и проявления заболеванияПричинами для появления у человека этого заболевания могут стать следующие факторы внутреннего или внешнего воздействия.К первым относятся:болезни нервной системы, связанные с психологическим состоянием человека, а также их патологии;заболевания иммунной системы, к которым также относится и СПИД;нарушения в области эндокринной системы;генетическая предрасположенность к болезни.К внешним факторам, влияющим на заболевания, можно отнести:плохое несбалансированное питание;повышенное потоотделение;сильные стрессы, психологическая травма;недостаток в организме никотиновой кислоты и цинка;переохлаждение участков кожи;использование перенасыщенных щелочной средой средств гигиены и бытовой химии.Соответственно и обострение болезни происходит под влиянием температурных факторов, факторов химического и органического воздействия — через растения и животных, светового воздействия.Наверняка избавиться от себорейного дерматита можно лишь, выявив и полностью устранив саму причину заболевания.Формы проявления и стадии развития болезниСеборейный дерматит может возникать на любом из участков тела богатого сальными железами. А при осложнениях одновременно поражает их все. Болезнь может быть представлена в одной из трех форм: жирная, сухая или смешанная.При первой форме проявления болезнь сопровождается обильным выделением кожного секрета. Проявляется вместе с угревой сыпью и прыщами у молодых людей до 21 года, с густым сальным выделением, и у девушек-подростков, с жидким сальным выделением.Другая, сухая бывает в основном в подростковом возрасте до полового созревания, и имеет пониженную секрецию кожного сала. Пораженная кожа сухая, с характерными трещинками. Смеженная же форма соединяет в себе обе предыдущие, сопровождается обострением образования угревой сыпи в любом возрасте, и наиболее характерна для мужчин.Различают несколько стадий развития себорейного дерматита:Легкая – себорейный экзематит. Сопровождается появлением небольшого шелушения или воспаления кожи.Периназальная эритема – поражение желтоватыми шелушащимися экземами участков носа.Заболевание с постоянными обострениями воспалительного процесса – пятнистый себорейный дерматит.Самая тяжелая – асбестовый лишай. Кожа на голове полностью покрывается плотными белыми бляшками.ОсобенностиДанное заболевание, проявляющееся на руках, имеет аллергическую природу и возникает обычно внезапно. Развивается в области пальцев, локтей или ладонях. По причинам, влияющим на возникновение себореи кожи рук, выделяют атопический, актинический, аллергический, контактный и солнечный дерматит.Дерматит на руках чаще всего является причиной генетической предрасположенности, обычно диагностируется как атопический. На фоне переизбытка солнечного освещения, перенасыщения кожи ультрафиолетом, может возникнуть солнечный дерматит. Актинический дерматит – профессиональное заболевание, которое может развиться у сварщиков, фермеров и работников рентген-кабинета. Контактный дерматит развивается в основном на пальцах – зоне повышенной контактности.Воспаление кожи рук, возникающее при прямых контактах кожи с внешними раздражителями, называют первичным. Формирующееся же на фоне других болезней воспаление является вторичным. Различают острый и хронический дерматит. При первом течение болезни ярко выражено зудом и жжением, а также наличием пузырьков, которые со временем лопаются, оставляя после себя эрозийные участки, которые впоследствии покрываются коркой. Хронический же проходит более спокойно и представлен изменением цвета кожных покровов и их небольшим утолщением.Сухой дерматит на руках возникает по следующим причинам, физического характера:прикосновение к чему-либо;воздействие высоких или низких температуроблучение кожных покровов;перенасыщение ультрафиолетом.Часто себорейный дерматит на руках возникает в следствии контакта с химическими веществами: красками, моющими средствами кислотами и щелочами. Если же дерматит появился не только на руках, но и на других частях тела, то это признак аллергической реакции организма на какие-либо продукты, растения, животных или медицинские препараты.ДиагностикаДиагностикой и лечением данного заболевания занимается врач-дерматолог. Выявление себорейного дерматита осуществляется методом дерматоскопии. Данный способ выявляет наличие раздражения или ороговения кожи, степень воспаления и количество секреционных выделений. Эта процедура проводится на основе видимых признаков заболевания и жалоб пациента.Помимо дерматоскопии дополнительно проводятся исследования анализа крови, исследования кожных покровов, а также изучение гормонального фона. Дополнительные исследования необходимы для уточнения диагноза и исключения других заболеваний кожных покровов.При выявлении в ходе диагностики патологических факторов, влияющих на развитие болезни, может понадобиться и помощь других специалистов: эндокринолога, гинеколога, диетолога.Врачи обычно назначают комплексное лечение себорейного дерматита, в которое входит не только применение медикаментозных препаратов, но и индивидуальная диета. Главным же образом основой лечения является полное устранение причины, вызывающей обострение заболевания.Медикаментозная терапия обычно содержит:антибиотики, с обязательным применением к ним противогрибковых препаратов;комплексы витаминов;противогрибковые средства для внешнего применения (крема, мази, спреи);лечение физиотерапией.ЛечениеК народным способам, применяемым при лечении себорейного дерматита, в первую очередь, относится диета общего характера, исключающая из рациона питания продукты, вызывающие рост грибковой флоры и сальной секреции кожи. К таким продуктам, как правило, относятся:острые блюда, копчености, маринады;кондитерские изделия;фаст-фуд;продукты, вызывающие аллергию (цитрусовые, мед, орехи, яйца и т.д.);алкоголь;жирная или жареная пища.Здоровая диета имеет огромное терапевтическое значение для данного заболевания и должна стать приоритетом для больного. Пищу лучше всего запекать или готовить на пару. Меню должно содержать полный рацион здоровой пищи: сложные углеводы, овощи и фрукты, молочные продукты, нежирное мясо, растительные масла.При лечении себореи в народе также применяются различные травяные настойки и отвары, дегтярные грязи.Для уменьшения риска развития заболевания необходимо соблюдать следующие профилактические методы:гигиену тела и питания;ограничение в потреблении спиртных напитков;прохождение диспансеризации и своевременное лечение других, выявленных заболеваний;уменьшение количества стрессов и переутомляемости;поддержка иммунитета: прием витаминных комплексов, занятие спортом, закаливание.