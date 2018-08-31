Медики назвали неожиданную причину гипертонии

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В гипертонии может быть виновата неадекватная температура в домеЕсли дома поддерживается относительно низкая температура, человек находится в группе риска развития гипертонии.По словам ученых Университетского колледжа Лондона, внешняя температура может играть важную роль в кровяном давлении.Эксперты проанализировали данные 4659 человек 16 лет и старше. Все добровольцы рассказывали об образе жизни и внешних факторах. Также специалисты замеряли температуру в домах добровольцев, фиксировали кровяное давление, силу сердечных сокращений и пластичность сосудов.Оказалось, снижение температуры на каждый градус давало повышение систолического давления на 0,48 миллиметра и на 0,45 миллиметра диастолического давления. У людей, живших в домах с более низкой температурой, средние показатели систолического давления составляли 126,64 миллиметра и показатели диастолического - 74,52 миллиметра. А в теплых домах - 121,12 миллиметра и 70,51 миллиметра соответственно.По словам ученых, в зимние месяцы традиционно наблюдается рост числа смертей от инсультов и болезней сердца. Новое исследование наглядно показывает, как температура влияет на уровень давления. Идеальной температурой для дома считается минимум 21 градус по Цельсию.