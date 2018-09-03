В США создали обезболивающее без эффекта привыкания

Ученые уже успели провести первые испытания препарата.Американские исследователи из Университета Уэйк-Форест создали новый экспериментальный препарат, который обладает обезболивающим эффектом. Главное его преимущество в том, что он действует сильнее морфина, но при этом не вызывает привыкания.Препарат назвали AT-121. Специалисты рассказали, что создали AT-121 в попытках найти молекулу, которая бы воздействовала на ключевые рецепторы в мозге: опиоидный рецептор и ноницепторы.Ученые пояснили, что на опиодный рецептор ОР-? (мю) влияют традиционные опиоиды и рецептурные болеутоляющие, а ноницепторы регулируют различные активности мозга, включая чувство привыкания и химической зависимости.Мы разработали AT-121, совмещающий оба действия в приемлемом балансе в одной единственной молекуле, что, по нашему мнению, - лучшая фармацевтическая стратегия, нежели прием двух препаратов одновременно, - рассказали авторы исследования.Ученые уже успели провести первые испытания препарата, и они оказались успешными. Во время эксперимента на макаках AT-121 облегчал боль, подобно морфию, но при дозах, которые были в 100 раз ниже. При этом не возникало привыкания.Когда препарат давали лабораторным животным с зависимостью от опиоидного оксикодона, AT-121 понижал ее уровень. Это может означать, что AT-121 способен помочь пациентам избавиться от зависимости от других препаратов, и при этом получать болеутоляющую терапию.Пока что препарат эффективно показал себя только на животных, и нет никаких гарантий, что на пациентах он сработает также.Тот факт, что мы получили данные от вида приматов, близкого к человеческому виду, не менее важен, так как он показал, что соединения вроде AT-121 обладают трансляционным потенциалом, чтобы быть эффективной альтернативой или замещением рецептурных опиоидов, - объясняли разработчики.