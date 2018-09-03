Медики подсказали, какой напиток поможет "сжечь" лишний вес

Имбирный чай поможет похудеть.Имбирь – волшебное растение во всех смыслах этого слова. Произрастает он на нескольких континентах: Японские острова, Индия, Западная африканская часть, страны Латинской Америки, Китай, Вьетнам.Пряность относится к культурным видам, в дикой природе ее не встретить.С древних времен имбирный корень играет важную роль в китайской и индийской медицине. Он способен, в частности, принести облегчение при появлении желудочно-кишечных проблем, таких, как тошнота или рвота. Также он помогает предотвратить укачивание.В последнее время популярностью у представительниц женской половины человечества пользуется имбирь в качестве средства для похудения. И не удивительно: освежающие вкусовые качества и целительные свойства чая с имбирем делают его притягательным для многих. МедикФорум выяснил, как использовать имбирный чай для того, чтобы избавиться от лишнего веса и привести организм в тонус.Свойства имбиря в качестве средства для похуденияКак было замечено еще древними целителями, имбирь способен разгонять кровь и запускать жиросжигающие процессы в организме. А его корень богат многими полезными элементами и минералами: цинком, фосфором, магнием, железом и т.д. Помимо этого, в нем достаточно витаминов для поддержания здоровья. В основном, в составе корнеплода присутствуют витамины группы В, а также А и С.Как известно, диета с добавлением в рацион данной пряности, способствует улучшению пищеварительных процессов, ускорению метаболизма, нормализации работы ЖКТ. Благодаря этому обмен веществ в организме улучшается, и запускаются процессы похудения и сжигания подкожного жира.Конечно, чтобы появился эффект, питание все равно нужно нормализовать: отказаться от жирной, соленой, копченой пищи, а также от полуфабрикатов. Только в таком случае имбирь действительно поможет сделать фигуру стройнее и вывести из организма накопившиеся шлаки.Как употреблять имбирный чайУпотребление имбиря внутрь может быть разным: это и добавление сухой пряности в салаты, питье воды или чая с измельченным корнем, добавление в смузи либо коктейли.Разрешается при приготовлении блюд добавлять в них сушеную приправу из имбиря (особенно это касается салатов). Однако, эффект будет не настолько быстрый, как при употреблении внутрь самостоятельно приготовленного чая с добавлением необычной пряности. Это обусловлено тем, что, во-первых, в таком чае концентрация этого растения гораздо больше, чем, если просто добавлять его небольшое количество в блюда и салаты. Во-вторых, приготовленный имбирный чай окажет не только жиросжигающий эффект, но и будет способствовать повышению концентрации в течение рабочего дня, приливу бодрости и сил. Поэтому его рекомендуется пить после пробуждения вместо привычного кофе. Также чай обладает прекрасными тонизирующими свойствами.Если пить такой напиток регулярно, то уже через неделю в организме начнут происходить положительные изменения: запустятся очищающие процессы, начнут выводиться шлаки и токсины. Поэтому специалисты рекомендуют пить чай как минимум 3 раза в день. Чтобы эффект появился быстрее, в него можно добавлять небольшое количество натурального меда или дольку лимона. Лимон также известен своими жиросжигающими свойствами, поэтому его употребление усилит эффект в два раза.Как приготовить напиток из имбиря в домашних условияхЕсть как простые рецепты приготовления чая из имбиря, так и более усложненные. Так, чтобы приготовить простой чай на «скорую руку», нужно добавить чайную ложку перемолотого корнеплода в литр уже заваренного чая. Дать ему настояться несколько минут и пить как обычный чай, но вместо сахара лучше добавлять мед.Другой рецепт более полезен, но чуть сложнее в приготовлении. Необходимо взять 4 ч.л. перемолотого имбирного корня, добавить такое же количество мяты и залить литром кипятка. Далее жидкость нужно проварить в течение 10 минут на среднем огне. Затем добавить половину свежевыжатого лимонного сока, процедить и отправить напиток в термос на 2-3 часа. Пить небольшими порциями 3-4 раза в день.Как выбрать растение для чаяЧтобы напиток начал действовать и запускать жиросжигающие процессы в организме, его нужно правильно приготовить. В этом случае, половина успеха зависит от того, как выбрана пряность. Так, специалисты советуют использовать для очистки организма молодой корнеплод: его кожура очень легко очищается, он имеет приятный бежевый с золотистым отливом оттенок, и довольно гладкий по ощущениям. В нем больше всего ценных микроэлементов.Старый корень имбиря не рекомендуется к употреблению, так как полезных свойств в нем гораздо меньше. Отличается он грубой кожурой, желтым оттенком и наличием ощутимых жёстких волокон.Имбирь можно добавлять в салаты и напитки, как в свежем, так и в засушенном виде, но лучше всего, конечно же, использовать свежий корнеплод. Маринованный имбирь не имеет никаких ценных свойств, поэтому любителей суши можно разочаровать: такая приправа абсолютно бесполезна и не поможет похудеть.Кому не рекомендуется употреблять внутрь данный напитокИмбирный чай, безусловно, полезен не только для похудения и поддержания фигуры, но и для укрепления здоровья. Однако некоторым людям от питья напитка и добавления пряности в пищу лучше отказаться, так как корнеплод не считается универсальным продуктом.Поэтому, в следующих случаях специалисты не рекомендуют употреблять имбирь внутрь:•Во время беременности и лактации;•При гастрите, панкреатите, язве желудка;•При наличии желчнокаменной болезни;•Если имеются проблемы с давлением (это касается гипертоников и гипотоников);•Если есть аллергия или индивидуальная непереносимость данного продукта.Таким образом, в первую очередь пить чай с имбирем не рекомендуется людям с проблемами ЖКТ и пищевой аллергией.Также нужно знать, что последний прием напитка должен быть как минимум за 3-4 часа до сна. Это связано с тем, что имбирь имеет свойство бодрить организм. Кроме того, возможна индивидуальная непереносимость ингредиента, поэтому учитывайте этот фактор и внимательно относитесь к реакции организма на напиток.