Гены отвечают за хроническую боль

Хроническая боль является генетической проблемой. То, как долго мы испытываем боль после какой-либо травмы, зависит исключительно от наших ДНК.Если вы страдаете от хронической боли после какой-либо травмы, то в этом можно винить гены. Исследователи из Университета Северной Каролины выяснили, что мутации ДНК отвечают за то, почему у некоторых людей после разного рода травм возникает больше болей, чем у остальных. Мутации приводят к выработке увеличенного уровня кортизола, который называют гормоном стресса. Он сенсибилизирует, то есть задействует нервы в мышцах и делает их более уязвимыми перед повреждениями. Предыдущие исследования показали, что обладатели вариантов специфического гена более часто сталкиваются с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), депрессиями или агрессивным поведением после каких-либо травматических событий в жизни.Однако теперь ученые впервые показали, что наличие разных версий этого гена также воздействует и на больший уровень физической боли в организме. Речь идёт о гене под названием FKBP5, являющимся частью гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси (ГГНО). ГГНО соединяет центральную нервную систему с эндокринной системой и контролирует реакцию организма на стресс. Исследование предполагает, что обладание специфическими вариантами FKBP5 может изменять то, как функционируют гены. Из-за этого ГГНО становится гиперактивной, что и приводит к слишком большой выработке кортизола.В свою очередь, из-за этого люди больше страдают от таких расстройств, как тревожные состояния, депрессии и ПТСР. Таковы выводы наблюдений с участием 1 500 человек, которые столкнулись с травмами после автомобильных аварий.