Лазерная липосакция — как влияет на вес?

С лишним весом приходится бороться практически всю жизнь большинству из нас, но иногда все усилия тщетны и никаких видимых результатов нет, несмотря на строгую диету и постоянные занятия спортом. Особенно это актуально для женщин после родов. Но даже в таком случае не стоит опускать руки, ведь есть кардинальное решение, которое вернет радость жизни и уверенность в себе.Почему лазерный липолиз?У этой процедуры есть несколько неоспоримых преимуществ:использование лишь местной анестезии, которая не вредит здоровью, в отличие от общего наркоза;быстрая реабилитация (до трех дней), что важно для тех, кто не хочет надолго выпадать из активной жизни;отсутствие гематом после оперативного вмешательства (если вам важно эффектно выглядеть практически сразу после операции);никакой бугристости подкожных отложений — место проведения липосакции останется идеально гладким;кожа не будет провисать, ее не нужно дополнительно подтягивать, ведь такая технология предусматривает и выраженный лифтинговый эффект.После проведения любой операции по липосакции ношение компрессионного белья — обязательное условие для полноценного восстановления и реабилитации. Но в случае с лазерным липолизом период такого обязательного ношения не превышает двух недель, в отличие от традиционной технологии, когда ношение требуется на протяжении минимум месяца со дня операции.Кроме того, для лазерного липолиза нет «запрещенных» зон: его можно проводить на любом участке тела, эстетику которого желательно исправить. Поэтому нет ничего невозможного: достижение идеального состояния тела теперь вопрос лишь времени. А избавиться от всех комплексов можно, обратившись к специалистам.Для успешного проведения подобного вмешательства важны не только опыт и квалификация врачей, но и оборудование. Современный итальянский аппарат SmartLipo (DEKA) обеспечивает максимально щадящее, но тем не менее эффективное вмешательство.