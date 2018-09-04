Эти симптомы могут свидетельствовать о заболеваниях печени

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8 предупреждающих признаков того, что печень нуждается в помощи!Если ваша печень работает хорошо, значит, она выполняет важную работу по очистке крови и способствует пищеварению. Этот орган также помогает вашему организму бороться с инфекциями. Ваша печень - это настоящий супергерой, похожий на Супермена, так как обладает удивительной способностью к регенераци.Однако, когда с вашей печенью начинаются проблемы, ваша жизнь может оказаться в опасности. Различные воздействия могут разрушить ее или привести к фиброзу, воспалению или даже раковым заболеваниям. Более того, у значительного числа людей уже есть определенные проблемы с печенью, но они даже не подозревают об этом.Почему происходит повреждение печени?Проблемы с печенью могут быть следствием следующих моментов:чрезмерное потребление алкоголя;передозировка витамина А и препаратов железа;жировая дистрофия печени;побочное действие принимаемых медикаментов;ожирение;последствия перенесенных заболеваний, таких как острый инфекционный или токсический гепатит, или болезнь Крона;некоторые химикаты и травы.Признаки, указывающие на проблемы с печенью, обычно очень неспецифичны, поэтому во многих случаях они игнорируются. Вот почему важно быть внимательным к любым изменениям в вашем организме. Если вы заметили что-то необычное, обратитесь к врачу как можно скорее.Приведем некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание:Желтоватый цвет кожи и глаз: кожа и белки глаз могут стать желтыми, если у вас проблемы с печенью. В этом же случае может измениться цвет мочи (станет более темная) и кала (более бледный). Увы, вам пора обратиться к врачу.Отечность: прогрессирующее заболевание печени обычно влияет на функцию почек, а это, в свою очередь, может привести к задержанию воды и солей в организме.Усталость: это наиболее распространенная жалоба людей с заболеваниями печени.Отсутствие аппетита и тошнота: печень является важной частью пищеварительной системы, поэтому, когда она начинает давать сбой, это может привести к тошноте и потере аппетита.Боль в области печени: воспаленная печень может болеть.Зуд: без явной причины зуд может быть признаком заболевания печени. Интоксикация оказывает воздействие на весь организм и сразу не исчезает.Темные круги под глазами: люди с воспалением печени всегда имеют темные круги под глазами и желтые белки глаз.Кровоподтеки: люди, страдающие повреждением печени, могут страдать от кровоточивости или кровоподтеков, так как печень не может производить достаточное количество белков для свертывания крови.