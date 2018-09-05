Назван идеальный завтрак для эффективного похудения

Также этот продукт защитит печень.Диетолог Оксана Скиталинская советует употреблять на завтрак овсянку, поскольку этот продукт способен защитить печень.Врач объясняет это тем, что в овсе содержатся авентрамиды, которые имеют противовоспалительные свойства, имеющие схожее действие с семенами льна и крестоцветных (капуста всех сортов, редька).Овсянку необходимо правильно приготовить, поскольку от этого зависит ее воздействие на организм.Если человек страдает обострениями желудочно-кишечных болезней, то необходимо готовить супы с овсяными хлопьями на основе нежирного мясного бульона. Через несколько дней состояние организма улучшается, исчезает боль.Исследования показывают, что употребление овсянки уменьшает воспаление печени. Люди, которые регулярно ели этот продукт, снизили массу тела. Овсянка уменьшает висцеральный жир (жир вокруг внутренних органов, который ухудшает состояние сердечно-сосудистой системы и повышает риск инфарктов, инсультов, ускоренного старения и многих других проблем).Особенно полезна овсянка будет для детей и пожилых людей. Употребление этого продукта улучшает работу системы пищеварения.