Бронхиальная астма: народные методы лечения

Бронхиальная астма — это состояние, возникающее при сжатии бронхов, когда воздух с затруднением попадает в легкие. Как следствие — кашель с отхаркиванием, удушье и спазмы мышц бронхиол. Это состояние называется астматическим приступом. Как правило, он не носит единичный характер. Приступы могут возникать внезапно и случаться до нескольких раз в день.Порой, приступы удушья длятся достаточно продолжительный промежуток времени, а иногда повторяются очень часто с коротким промежутком их отсутствия. В такие моменты состояние больного резко ухудшается, возникает холодный пот, цианоз из-за отсутствия воздуха, тахикардия, беспокойство и даже смерть, при дыхательной или сердечной недостаточности.Астма может быть врожденным заболеванием, а может стать результатом осложнения вирусного или бактериального респиратурного заболевания. В качестве раздражителей, провоцирующих ее активное обострение, могут быть неподходящие климатические условия, особенно туман, а также некоторые аллергенны, такие как пыльца, пыль, плесень, хлопья, перья, животная шерсть, насекомые, хлопчатобумажные и шерстяные волокна, порошки и т. Д.Астму можно лечить как лекарствами фармацевтичной промышленности, так и природными средствами, которые предлагает народная медицина. Среди самых известных и знакомых — ромашка, лепестки роз или красный мака, ноготки, лаванда. Популярны листья подбала и патлагагина, почки березы, тополя черного и орешника. Из трав особыми целебными свойствами обладает базилик и розмарин, изоп и угурас трехбортный. Среди фруктов на особом счету анис и фенхель. Из данного сырья готовят чай, который рекомендуется ежедневно потреблять по две или три чашки. Он обладает антисептическим, противокашлевым, спазмолитическим, антибиотическим, противовоспалительным и болеутоляющим эффектами.Кроме того, можно сделать отвар из корня валерианы. Для этого на литр воды нужно взять 3 столовых ложки растения, довести смесь до кипения, дать остыть и принимать по 2-3 столовые ложки в день.Отвар фенхеля хорош в случае, когда необходимо добиться отхаркивающего и антисептического эффекта. Его готовят из 250 мл настойки и двух столовых ложек молока.Чеснок является одним из лучших естественных средств от астмы, и не только. Достаточно вскипятить 25 г чеснока в 200 мл воды и дайте ему настояться в течение 10 минут. Выпевая по одной чашке каждый день, результат не заставит себя ждать.Крепкое вино, хмель и листья малины (30 г малиновохмельной смеси необходимо размешать в 1 литре белого вина и настоять в течение 10 дней) также являются быстродействующим средством для лечения астмы. Выпивать состав нужно по 3 столовые ложки в день.Сироп из листьев грецкого ореха и луковицы красного лука также имеет быстрый эффект для успокоения астмы.Помимо всех этих внутренних процедур, есть некоторые внешние средства. К ним относятся ингаляции с ромашкой, укропом, шалфеем, сосновым или еловым маслом.Ванночки из уксуса и горячей воды, применяемые перед сном, очень помогают при астматических кризисах.Теплое обертывание груди с использованием сухой грелки из горчичной или пальмовой муки, так же аналогичные компрессы на спине с использованием пламанарики, конского хвоща, ноготков, мальвы, наносимые вечером перед сном, способствуют успокоению приступов астмы и дадут возможность спокойно заснуть.