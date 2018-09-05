Назван один из самых полезных продуктов для нервной системы

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Названы полезные свойства картофеля.Сегодня трудно поверить, что картофель появился в нашей стране лишь в XVIII веке, и за такой относительно небольшой срок сумел стать одним из символов нашей кухни.Но не стоит забывать, что всё, что мы употребляем в пищу, имеет полезные и вредные свойства, и картошку это касается в том числе.Состав картофеляБлагодаря своему составу и определяются все полезные качества этого продукта, без которого невозможно представить кухню. Так, картофель богат аскорбиновой кислотой (витамином С). На один килограмм сырой картошки приходится 80-100 миллиграммов аскорбиновой кислоты. Также в данном овоще есть витамины В6, В2 и В3, а также Е. Различные макро и микроэлементы тоже присутствуют в картофеле: калий, кальций, йод, фосфор, сера, железо, магний, кобальт, бор, цинк, хлор и ванадий. Кроме того, в овоще имеются незаменимые аминокислоты: лейцин, лизин, фенилаланин, тирозин и валин.Также в картофеле имеется огромное множество крахмала, который при переваривании превращается в глюкозу. В процессе окисления выделяется энергия, что и придаёт человеку силы.В сырых клубнях картофеля содержится 16,3 граммов углеводов, 2 грамма белков и 0,4 грамма жиров. Но калорийность блюда меняется в зависимости от способа приготовления. Так, на 100 граммов варёного картофеля (и в мундире) приходится всего 82 килокалории, пюре на молоке - 132 килокалории, жареная картошка - 192 килокалории, картофель фри - 445 килокалории. А в чипсах самая высокая калорийность - 520.Польза картофеляПрежде всего, картофель – это отличный источник калия. Всего полкилограмма овоща позволяет покрыть суточную норму потребления этого микроэлемента для человеческого организма. За счёт этого минерала из человеческого организма выводятся лишние соли и жидкости. Благодаря солям калия обмен веществ человека поддерживается в нормальном состоянии.Медики также утверждают, что сырой картофельный сок способен помочь пациентам, которые страдают от гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.Помимо этого, картофель обладает мочегонными свойствами, поэтому диету с его высоким содержанием назначают при почечной недостаточности. Отметим, что лучше варить картофель в мундире, поскольку именно при таком способе приготовления клубни сохраняют все полезные микроэлементы.Существует стереотип, что картофель наносит вред фигуре, но это не более чем миф. В различные диеты он даже включён. Только для того, чтобы сохранить форму, стоит его употреблять в запечённом или отварном виде. Чипсы, картофель фри и жареная картошка действительно способны привести к ожирению из-за своей высокой калорийности.Также калий в картофеле позволяет не допустить иссушения организма, удерживая влагу в мышцах и создавая оптимальную среду для сокращений. Картофель помогает и сокращению сердечной мышцы. Поэтому он оказывает пользу сердечно-сосудистой системы. Единственное, уровень калия в организме необходимо постоянно поддерживать.Картофель помогает в пищеварении. Даже при гастрите, язве или нарушениях в работе желудка не стоит лишать себя удовольствия поесть вареный картофель. Кроме того, корнеплод станет отличным профилактическим средством против запоров. Всё дело в клетчатке, которая есть в составе овоща. Помните, что картофель в мундире сохранит больше полезных свойств, поэтому старайтесь использовать именно такой способ приготовления.Кстати, картофель просто показан всем мужчинам, так как защищает человека от подагры и мочекаменной болезни. Благодаря своим великолепным свойствам картошка выводит излишки мочевой кислоты из организма, которая при скоплении создаёт риск этих заболеваний.Нервная система будет работать лучше, если человек включит в рацион картофель. Всё это легко объясняется тем, что состав данного овоща обогащён минералами и витаминами. Например, магний способствует стабильности нервных реакций на внешние раздражители, а витамин В6 улучшает передачу нервных импульсов.Картошка применяется и в косметологии – маски из неё способны разглаживать мелкие морщинки, а натёртые клубни помогают при экземах и дерматитах. Картофель может снимать воспаление с гнойников, фурункулов, способствует восстановлению тканей. Ещё сырой картофель отлично избавляет от отёков. Подробнее о картофельных масках для лица читайте в другом материале на нашем сайте.Вред картофеля и противопоказанияОднако иногда картофель может представлять опасность, ведь в его составе есть вещество соланин, которым можно отравиться. В основном он содержится в стеблях, листьях, цветках, ростках и ягодах картофеля. В первую очередь стоит избегать зелёных частей клубней, которые появляются при высоком уровне освещения – в них имеется повышенный уровень соланина. В пищу зелёные части употреблять не следует. Старый картофель рекомендуется хорошо очищать от кожуры, чтобы избавиться от вредных веществ.При отравлении соланином наблюдаются следующие побочные эффекты: рвота, тошнота, боль в желудке. Наибольшей опасностью он обладает для беременных женщин. Как правило, будущая мама сильно не пострадает, а вот её малыш может подвергнуться серьёзным изменениям. В частности, известны случаи сильнейших уродств детей из-за соланина.При очистке картофеля соланин всё равно остаётся в продукте, но всего лишь 10 процентов от всего вредного вещества. При умеренном употреблении картофеля отравиться невозможно. А вот огромное количество соланина может привести даже к летальному исходу. Так, в «Британском медицинском журнале» от 1952 года описано несколько случаев гибели людей, которые ели старый картофель. Поэтому людей предупреждают, что старый, проросший корнеплод лучше выкинуть. То же самое касается и зелёных плодов. Либо как следует очищать от кожуры.Чтобы картофель сохранял диетический эффект, употреблять нужно не более 200 граммов в день, иначе вы рискуете быстро набрать лишние килограммы. А жареной картошки и вовсе стоит избегать – она, напротив, может стать причиной заболеваний почек, печени, желудка и желчного пузыря, а также отрицательно скажется на вашем весе.