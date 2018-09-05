Медики рассказали, какой режим питания продлевает жизнь

Простые правила способны защитить от опасных заболеваний.Американские исследователи из Института Солка в Калифорнии пришли к выводу, что употребление дневной нормы калорий в течение десяти часов может стать профилактикой диабета, ожирения, заболеваний печени и тем самым продлить жизнь.Специалисты считают, что такой режим питания позволяет компенсировать вызванные нарушением суточного цикла проблемы метаболизма. Как известно, у человека, как и у животных, есть гены, которые отвечают за пищеварение днем и клеточный ремонт ночью.Когда циркадные ритмы нарушаются (например, из-за смены часовых поясов), организму ставится крайне сложно держать баланс между временем, необходимым для поддержания функций метаболизма, и тем периодом, когда следует переваривать пищу. Что, в свою очередь, чревато дальнейшими проблемами со здоровьем.Это показал эксперимент на мышах, которых разделили на две группы. Грызунам из первой дали круглосуточный доступ к еде. Остальных ограничили десятью часами. Состав пищи у всех был одинаковый.В конце эксперимента у мышей из первой группы обнаружили признаки диабета, ожирения и жировой болезни печени. Животные из второй группы смогли сохранить здоровье и нормальный вес.