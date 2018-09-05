Медики рассказали, как уберечься от сердечных болезней

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Диета помогает обезопасить от сердечного приступа.Ученые назвали четыре продукта-убийцы.Ученые Йельского университета выяснили, что отказавшись от пищи с трансжирами, можно уменьшить риск возникновения проблем с сердцем.Такая диета также помогает обезопасить от сердечного приступа. Такие выводы сделали ученые после исследования, в ходе которого они проанализировали количество госпитализированных людей с сердечными заболеваниями в Нью-Йорке.Оказалось, что те районы, где люди отказались или ограничили употребление трансжиров, болели на сердечно-сосудистые болезни на 6% меньше.Автор исследования также отметил, что запрет на государственном уровне производить продукты с трансжирами позволит спасти миллионы людей.Такие вредные трансжиры содержатся в чипсах, крекерах, жареной пище и хлебобулочных изделиях.