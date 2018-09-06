Медики назвали пугающие симптомы, которые могут ничего не значить
Люди все сильнее стали беспокоится о своем здоровье, поскольку неблагоприятная экология, изменение климата, вредные продукты и образ жизни современных граждан способствуют развитию заболеваний. Как оказалось, не все пугающие симптомы на самом деле свидетельствуют о сбое в организме.
Запах
В сети можно найти уйму объяснений по поводу неприятного запаха изо рта, который может свидетельствовать даже о раке желудка. Однако в большинстве своем все намного проще и для избавления от запаха следует обратиться к стоматологу.
Температура
Нормальной температурой человеческого организма называют 36.6 градусов, но на самом деле этот показатель индивидуален для каждого человека. Температура тела зависит от пола, возраста и расы, а также может колебаться в течение дня. Поэтому не нужно беспокоиться о своем здоровье, только если градусник показывает 35.9-37.2 градуса.
Грудь
Резкая боль в груди может говорить об инфаркте, пневмонии, язвенной болезни и многих других недугах. Однако зачастую человек ощущает неприятный симптом резко подскочив с дивана или надев тесное белье. Из-за этого раздражается межреберный нерв, о чем свидетельствует также усиление боли при физической нагрузке или вдохе.
Ногти
Белые пятна на ногтях могут свидетельствовать об анемии, сердечной недостаточности и прочих заболеваниях, но зачастую они проявляются не только этим симптомом. При отсутствии тошноты, рвоты, нарушений сна и слабости, пятна на ногтях могут говорить только о травмировании пластины. Это может происходить, например, во время маникюра или после использования бытовой химии.
Лимфоузел
Многие верят, что из-за непроявляющейся пока болезни, развивающейся в организме, может свидетельствовать увеличение лимфоузлов. Однако не стоит искать симптомы страшных болезней, как только под кожей начала проступать шишка, поскольку причиной этому может стать кариес, простуда, аллергия или другое незначительное отклонение.
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