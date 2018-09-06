Диетологи назвали эффективные продукты для похудения

ТОП-10 жиросжигающих продуктов.Этот ТОП продуктов поможет тебе на пути к стройной фигуре.Конечно, если их есть и лежать на диване, не прилагая никаких усилий, то и результат будет нулевой.А вот в комплексе твоей работы над собой, своими привычками они станут незаменимыми помощниками.1. Кисломолочные продуктыЙогурты и кефиры помогают выработке кальцитриола – вещества, сжигающего жир. Если, конечно, сам исходный продукт не будет жирным, иначе смысл теряется. Молочный протеин ускоряет метаболизм, что также положительно сказывается на жиросжигании.2. ИмбирьКорень имбиря ускоряет обмен веществ и способствует быстрому сжиганию жировых клеток. Маринованный имбирь прекрасно скрасит твой рацион и заставит организм худеть. Единственная уловка – острое вызывает аппетит, потому потребляй пряность умеренно.3. ГрейпфрутОб этих свойствах грейпфрута знает каждый спортсмен и предпочитает этот экзотический фрукт на десерт. Этот красный плод на самом деле заставляет организм худеть и убирает жировую прослойку. В этом фрукте содержится флавоноид нарингин – вещество, расщепляющее жиры. К тому же грейпфрут обладает желчегонным эффектом. Единственное но – вся полезность его в горчащей пленке, которые многие предпочитают счищать.4. ФасольФасоль – это источник белка, на переваривание которого организм тратит много своей энергии, в том числе и жировых отложений. Конечно, если есть фасоль вместе с жирными соусами, то все старания будут напрасными, ведь взамен израсходованным жирам на их место «сядут» другие.5. КорицаКорица снижает уровень глюкозы и замедляет процессы откладывания жира. Корицу как приправу очень удобно применять – даже в выпечке она работает. Ею можно приправить чай, кофе, десерт или добавить в полезный смузи.6. Зеленый чайРегулярное употребление и предпочтение другим напиткам зеленого чая благоприятно сказывается на похудении и обмене веществ. Две чашки чая в день повысят вероятность сбросить несколько килограмм в месяц. Только научись его правильно заваривать, чтобы сохранять максимум полезных веществ.7. МалинаМалина богата фруктовыми энзимами, которые стимулируют процесс жиросжигания. Только следует быть аккуратными – малина сильный аллерген и содержит в себе кислоту, которая может навредить пищеварению.8. КапустаБелокачанная капуста хорошо чистит кишечник и будет способствовать очищению от шлаков. Не отстают от нее цветная и брокколи, в них много витаминов и микроэлементов, а также веществ, которые способствуют нормализации работы многих систем организма, в том числе и пищеварительной.9. Красное виноКак и любой алкоголь, красное вино, несмотря на его видимую пользу, стоит пить аккуратно и в небольших количествах. В красном вине есть полезные ферменты, которые помогают разбивать жиры и блокировать образование новых.10. ПапайяЭто экзотический фрукт, который благодаря своим ферментивным свойствам помогает усваивать жиры и белки, а также расщеплять их.